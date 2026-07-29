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बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: पुलिस व्यवस्था, कृषि, खेल, तकनीकी शिक्षा और बुजुर्गों के लिए योजनाओं को हरी झंडी

Bihar Cabinet Meeting: बिहार की राजधानी पटना में सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई. इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. जैसे- केंद्र प्रायोजित इस योजना के लिए 9,748 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है. राज्य में कृषि के समग्र विकास के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप के लिए 23,698 करोड़ के विशाल बजट को स्वीकृति मिली है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 29, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:51 PM IST
बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: पुलिस व्यवस्था, कृषि, खेल, तकनीकी शिक्षा और बुजुर्गों के लिए योजनाओं को हरी झंडी
Image Credit: (File Photo) बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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