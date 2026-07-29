/बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: पुलिस व्यवस्था, कृषि, खेल, तकनीकी शिक्षा और बुजुर्गों के लिए योजनाओं को हरी झंडी

सम्राट कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

- सम्राट कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 9748 करोड़ रुपए को मंजूरी दी.

- बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को वेतन और पेंशन भुगतान के लिए 198 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई.

- चतुर्थ कृषि रोड मैप के लिए कैबिनेट ने 23698 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है.

- बिहार सरकार ने मेडल लाओ, नौकरी पाने वाले नियम को देखते हुए बिहार खेल नीति 2026 को मंजूर कर लिया गया है.

- सभी क्षेत्रीय कार्यालय के लिए क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक क्षेत्रीय उप पुलिस महानिदेशक को लघु निर्माण मध्य में पूर्व में दी गई शक्तियों को संशोधित कर दिया है.

- बिहार में विधि विज्ञान प्रयोगशाला पुलिस प्रयोगशाला फोटो ब्यूरो का कार्यालय सुरक्षित करने को लेकर मंजूरी दी गई है.

- केंद्रीय प्रायोजित अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन किशनगंज के लिए 53 करोड़ 71 लाख 47500 को मंजूरी दी गई है.

- बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के नियम के आलोक में नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का चयन कार्य आवंटन को स्वीकृति दी गई है.

- बिहार निबंधन संशोधन नियमावली में संशोधन करते हुए 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भूमि प्लॉट पर घर बैठे निबंध की सुविधा को मंजूरी दी गई.

- पटना में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के कार्यालय के आवेश आवासीय परिसर के लिए 57 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है.

- लघु जल संसाधन विभाग हाइड्रोलॉजिस्ट हाइड्रो जियोलॉजी लिस्ट संवर्ग भर्ती नियमावली को मंजूरी दी गई है.

- विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मशीन उपकरण कंप्यूटर के लिए 60 करोड़ 4993000 की मंजूरी दी है.

- विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन 46 राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए मशीन उपकरण कंप्यूटर खरीदने को लेकर 60 करोड़ 49 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है.

- बिहार सहकारिता नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई है.

- बिहार के 19 न्याय मंडल में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के लंबित वादों को थोड़ी निष्पादन के लिए विशेष न्यायालय के गठन के साथ 19 पदों को सूचित करने की मंजूरी दी गई है.