Bihar Cabinet Expansion: बिहार में कब होगा कैबिनेट विस्तार? आ गई डेट, यहां देखिए संभावित मंत्रियों की लिस्ट

Samrat Choudhary Cabinet Expansion: सम्राट चौधरी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख सामने आ चुकी है. जानकारी के अनुसार, आगामी 07 मई को पटना के गांधी मैदान में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी. इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत NDA के अन्य बड़े नेता पहुंच सकते हैं.
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Bihar Cabinet Expansion: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक, 07 मई को कैबिनेट विस्तार होगा. नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित करने की जानकारी मिल रही है. नए मंत्रियों को राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. इस मौके के साक्षी बड़ी संख्या में एनडीए के शीर्ष नेता बनेंगे. जानकारी के मुताबिक, इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत NDA के अन्य बड़े नेता पहुंच सकते हैं.
कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाल ही में दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ-साथ एनडीए के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी. कहा जा रहा है कि नेताओं से मुलाकात कर संभावित मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दिया था. दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने पटना में रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मंत्रणा की थी.
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सम्राट के संभावित मंत्रियों के नाम
सियासी जानकारों के मुताबिक, नई सरकार में बीजेपी और जेडीयू के बीच 16-16 मंत्रियों का फॉर्मूला तय हुआ है. इसके अलावा लोजपा-आर को 2, और HAM और RLM को 1-1 सीट मिल सकती है. सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट में बीजेपी की ओर से दिलीप जायसवाल, मंगल पांडेय, विजय सिन्हा, नीतीश मिश्र और जनक राम के अलावा नीरज कुमार बब्लू को शामिल किया जा सकता है.
इसके अलावा संगठन से जुड़े कुछ नये चेहरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा. जेडीयू कोटे से लेसी सिंह, श्रवण कुमार और अशोक चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है. HAM की ओर से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन का मंत्री बनना तय माना ज रहा है.