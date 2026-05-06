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Bihar Cabinet Expansion: सम्राट की कैबिनेट में शामिल होंगे निशांत कुमार, जेडीयू नेताओं के समझाने से बदला मूड

Bihar Cabinet Expansion: बिहार कैबिनेट विस्तार से पहले निशांत कुमार के मंत्री बनने की चर्चा जोरों पर है. कहा जा रहा है कि जेडीयू नेताओं ने निशांत कुमार को मना लिया गया है और अब वह सम्राट कैबिनेट में मंत्री के रूप में नजर आएंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 06, 2026, 01:58 PM IST

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निशांत कुमार (File Photo)
निशांत कुमार (File Photo)

Nisant Kumar Will Be Become Minister: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार का कल यानी गुरुवार (7 मई) को मंत्रिमंडल विस्तार होना है. सम्राट सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मंत्री बन सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के काफी समझाने के बाद निशांत कुमार इस सरकार में शामिल होने के तैयार हुए हैं. गुरुवार को होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम में निशांत भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे. बता दें कि कैबिनेट विस्तार से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. बीजेपी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी की ओर से संभावित मंत्रियों की लिस्ट तैयार हो सकती है.

वहीं जेडीयू की ओर से मंत्रियों की लिस्ट तैयार करने के लिए पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने आज पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की. उनके साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी मौजूद थे. इसके अलावा पार्टी एमएलसी संजय गांधी ने भी 7 सर्कुलर रोड जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की. पूर्व सीएम से मिलने के बाद संजय गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार मंत्री बनें. उन्होंने बताया कि इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार से मुलाकात हुई.

ये भी पढ़ें- CM पद से इस्तीफा नहीं देंगी दीदी, राबड़ी देवी भी सीएम आवास छोड़ने को नहीं थीं तैयार

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बता दें कि सत्ता परिवर्तन के वक्त निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनने की चर्चा जोरों पर थी. पार्टी के तमाम नेता तो उन्हें (निशांत कुमार) सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन निशांत ने डिप्टी सीएम का पद भी स्वीकार नहीं किया था. वह किसी भी जिम्मेदारी को उठाने से पहले जनता से जुड़ना चाहते थे. यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले निशांत ने सद्भाव यात्रा निकाली और जनता से जुड़ने की कोशिश की. अब वह कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं.

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