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Bihar Cabinet Expansion: सम्राट चौधरी के मंत्रिपरिषद का विस्तार आज, PM मोदी की मौजूदगी में शपथ लेंगे नए मंत्री

Samrat Choudhary Cabinet Expansion: आज सम्राट चौधरी के मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार होने जा रहा है. शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया गया है. कार्यक्रम दोपहर करीब 12 बजे शुरू होगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 07, 2026, 06:28 AM IST

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सम्राट चौधरी-नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
सम्राट चौधरी-नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

Bihar Cabinet Expansion: बिहार की सियासत में आज यानी 7 मई का दिन काफी अहम होने वाला है. आज सम्राट चौधरी के मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार होने जा रहा है. इसमें बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू कोटे से 11 नए मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है. सम्राट सरकार में लोजपा-आर, हम और रालोमो को भी हिस्सेदारी मिलेगी और उनके भी कुछ विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया गया है. कार्यक्रम दोपहर करीब 12 बजे शुरू होगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आज करीब 30 से 32 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है. जेडीयू कोटे से फिलहाल दो स्थान खाली रखे जाएंगे.

सम्राट कैबिनेट विस्तार में शामिल होने को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल (बुधवार, 6 मई) की शाम को ही पटना पहुंच गए थे. जिसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी लंबी वार्ता हुई. जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अमित शाह को नए मंत्रियों की लिस्ट चेक कराई. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी भी अमित शाह से मिलने पहुंचे थे.

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सूत्रों के मुताबिक, पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी सम्राट सरकार में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, निशांत कुमार को कैबिनेट में शामिल करने के लिए संजय झा और सांसद ललन सिंह ने नीतीश कुमार को राजी कर लिया है.

इन दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार को यह समझाया कि पार्टी के भविष्य और जदयू की दृष्टि से सामाजिक समीकरण को मजबूती देने के लिए निशांत का सरकार में होना अनिवार्य है. उन्होंने निशांत को भरोसा दिलाया कि उनकी एंट्री से पार्टी के भीतर उत्तराधिकार को लेकर चल रही गुटबाजी खत्म हो जाएगी और कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह जगेगा.

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