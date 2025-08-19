Bihar Cabinet Meeting: राजगीर में 2 फाइव स्टार होटल, वैशाली में आलीशान रिजॉर्ट... नीतीश कैबिनेट मीटिंग में 16 एजेंडो पर लगी मुहर

Bihar Cabinet Meeting: चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक जनता को सौगात देने में जुटे हैं. इसी कड़ी में आज यानी मंगलवार (19 अगस्त) को हुई कैबिनेट बैठक में एक बार फिर से सरकारी खजाने का मुंह खोलते हुए कई बड़े ऐलान किए गए. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 16 एजेंडो पर मुहर लगी. बिहार कैबिनेट ने राजगीर और वैशाली जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं की. राजगीर को टूरिस्ट हब के तौर पर डेवलप करने के लिए यहां दो फाइव स्टार होटल खोले जाएंगे. वहीं वैशाली में भी एक फाइव स्टार रिजॉर्ट का निर्माण किया जाएगा. कैबिनेट बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास हो गया है.

इसके अलावा राजगीर खेल परिसर और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पहुंच पथ का निर्माण को लेकर 363 करोड़ 99 लाख 30000 रुपए की स्वीकृति दी गई है. वहीं सलेमपुर नरसंडा NH-30 पर कुल 19.3 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा. साथ ही भविष्य निधि से सरकारी सेवा में वर्ष 2012-13 से पूर्व वित्तीय वर्ष का वेतन भरपाई मामला का निष्पादन हेतु फैसला लिया गया है. राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण हेतु गठित मोचन निधि में निवेश हेतु 1000 करोड रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी गई है. वहीं वित्तीय वर्ष 2025 2026 में कृषि के क्षेत्र में उन्नति के लिए राज्य के 20 योजनाओं के कल्याण वन हेतु वन टाइम ग्रांट के रूप में 600 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

गन्ना उद्योग विभाग में बिहार एक विकास सेवा नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है. तो वहीं बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली 2025 को संशोधित करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया है. राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अब 15 हजार रुपये की 30 हजार रुपये दिए जाएंगे. वहीं राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी हेतु सभी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क में छूट की स्वीकृति प्रदान कर दी गई. इसका ऐलान सीएम नीतीश ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में किया था. उधर, संदीप कुमार को विशेष कार्य पदाधिकारी 6 महीने के लिए संविदा के आधार पर नियोजन किया गया.

