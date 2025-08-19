Bihar Cabinet Meeting: राजगीर में 2 फाइव स्टार होटल, वैशाली में आलीशान रिजॉर्ट... नीतीश कैबिनेट मीटिंग में 16 एजेंडो पर लगी मुहर
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2887578
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Cabinet Meeting: राजगीर में 2 फाइव स्टार होटल, वैशाली में आलीशान रिजॉर्ट... नीतीश कैबिनेट मीटिंग में 16 एजेंडो पर लगी मुहर

Bihar Cabinet Meeting: कैबिनेट मीटिंग में बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली 2025 को संशोधित करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली 2025 स्वीकृति दे दी गई है. वहीं संदीप कुमार को विशेष कार्य पदाधिकारी 6 महीने के लिए संविदा के आधार पर नियोजन  किया गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 19, 2025, 12:04 PM IST

Trending Photos

सीएम नीतीश कुमार
सीएम नीतीश कुमार

Bihar Cabinet Meeting: चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक जनता को सौगात देने में जुटे हैं. इसी कड़ी में आज यानी मंगलवार (19 अगस्त) को हुई कैबिनेट बैठक में एक बार फिर से सरकारी खजाने का मुंह खोलते हुए कई बड़े ऐलान किए गए. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 16 एजेंडो पर मुहर लगी. बिहार कैबिनेट ने राजगीर और वैशाली जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं की. राजगीर को टूरिस्ट हब के तौर पर डेवलप करने के लिए यहां दो फाइव स्टार होटल खोले जाएंगे. वहीं वैशाली में भी एक फाइव स्टार रिजॉर्ट का निर्माण किया जाएगा. कैबिनेट बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास हो गया है.

इसके अलावा राजगीर खेल परिसर और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पहुंच पथ का निर्माण को लेकर 363 करोड़ 99 लाख 30000 रुपए की स्वीकृति दी गई है. वहीं सलेमपुर नरसंडा NH-30 पर कुल 19.3 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा. साथ ही भविष्य निधि से सरकारी सेवा में वर्ष 2012-13 से पूर्व वित्तीय वर्ष का वेतन भरपाई मामला का निष्पादन हेतु फैसला लिया गया है. राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण हेतु गठित मोचन निधि में निवेश हेतु 1000 करोड रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी गई है. वहीं वित्तीय वर्ष 2025 2026 में कृषि के क्षेत्र में उन्नति के लिए राज्य के 20 योजनाओं के कल्याण वन हेतु वन टाइम ग्रांट के रूप में 600 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

ये भी पढ़ें- Vote Adhikar Yatra Live Update: नवादा में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर हंगामा, आपस में भिड़े कांग्रेसी-भाजपाई

गन्ना उद्योग विभाग में बिहार एक विकास सेवा नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है. तो वहीं बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली 2025 को संशोधित करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया है. राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अब 15 हजार रुपये की 30 हजार रुपये दिए जाएंगे. वहीं राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी हेतु सभी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क में छूट की स्वीकृति प्रदान कर दी गई. इसका ऐलान सीएम नीतीश ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में किया था. उधर, संदीप कुमार को विशेष कार्य पदाधिकारी 6 महीने के लिए संविदा के आधार पर नियोजन  किया गया.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Cabinet Meetingnitish kumarBihar politics

Trending news

Pawan Singh
लोकसभा चुनाव में तनातनी और विधानसभा से ठीक पहले सुलह, मुलाकात के आखिर क्या मायने?
Dilip Jaiswal
'राजनीति कोई दुकानदारी नहीं है', वोट अधिकार यात्रा पर दिलीप जयसवाल का तंज
Bihar Cabinet Meeting
Patna: नीतीश कैबिनेट मीटिंग में 16 एजेंडे पास, राजगीर और वैशाली के लिए बड़ा ऐलान
jehanabad crime
Jehanabad News: तीन दिन से लापाता पूर्व मुखिया के भाई का तलाब में मिला शव
Muzaffarpur News
इतना बड़ा जनाजा! आखिर मुजफ्फरपुर में ये क्या हो गया, CM नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान
Bihar Crime News
बेगूसराय में बदमाशों के हौंसले बुलंद! युवक का अपहरण करके हत्या, शव को तेजाब से जलाया
Begusarai News
कमरे में सो रही थी महिला, जब परिवार वालों ने दरवाजा खोला तो फंदे से लटका मिला शव
Voter Adhikar Yatra
Vote Adhikar Yatra Live Update: जनता जागरूक है और यहां से लोकतंत्र को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा, वोटर अधिकार यात्रा में बोले तेजस्वी
Samastipur News
नाबालिग महादलित लड़की से गैंगरेप में एक गिरफ्तार, कृष्ण जन्माष्टमी वाली रात की घटना
Katihar News
कटिहार पुलिस की बड़ी कामयाबी, 25 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी फोटो यादव गिरफ्तार
;