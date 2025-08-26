Bihar Cabinet Meeting: बिहार में उद्योगक्रांति लाएंगे CM नीतीश! कैबिनेट मीटिंग में 26 बड़े एजेंडे पर लगी मुहर
Bihar Cabinet Meeting: बिहार में उद्योगक्रांति लाएंगे CM नीतीश! कैबिनेट मीटिंग में 26 बड़े एजेंडे पर लगी मुहर

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 26 अहम एजेंडे पास किए गए हैं. कैबिनेट बैठक में प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए सहूलियत देने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं. बिहार के 32 शहरों को महत्वपूर्ण रेल और रोड कनेक्टिविटी से जोड़े जाएंगे.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 26, 2025, 12:15 PM IST

Bihar Cabinet Meeting: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ फैसले लेने में जुटे हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज (मंगलवार, 26 अगस्त) को हुई कैबिनेट बैठक में 26 अहम एजेंडे पास कर दिए गए. माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं, उनके जरिए बिहार में उद्योग क्रांति लाने का प्रयास किया गया है. जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को लागू करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा राज्य में नई आयोजित नीति लागू करने को हरी झंडी दिखा दी गई है. कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने बताया कि 2016 की लालू औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण पैकेज लागू कर दिया गया है.

उद्योग क्रांति लाने के लिए अहम फैसले

कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि अगर कोई बिहार में एक हजार करोड़ निवेश करता है. तो उसे 25 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा जो 100 करोड का निवेश करेंगे, उन्हें भी अपना उद्योग लगाने के लिए निःशुल्क जमीन मुहैया कराई जाएगी. इतना ही नहीं 1,000 लोगों को सीधा रोजगार देने वालों को उद्योग लगाने के लिए 10 एकड़ भूमि निशुल्क दी जाएगी. कैबिनेट मीटिंग में फॉर्चून 500 कंपनी को 10 एकड़ जमीन निःशुल्क देने का प्रस्ताव पास हो गया. सरकार के इन फैसलों से प्रदेश में बड़े निवेशकों का सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें- Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी भी हुईं शामिल, सुपौल में भाई राहुल गांधी के साथ किया रोडशो

एक रुपए के टोकन पर भूमि का आवंटन

कैबिनेट बैठक में एक रुपए के टोकन पर भूमि का आवंटन किए जाने का प्रस्ताव पास हो गया है. वहीं 21 मार्च 2026 तक आवेदन देते हैं तो बियाडा के लैंड रेंट का आधा पैसा ही लगेगा. राज्य से निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक्सपोर्ट इनसेंटिव को दुगना किया गया है. जुलाई 2024 में सैद्धांतिक निर्णय लिया गया था कि जिन जिलों में जमीन नहीं है या इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है, वहां नई इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा. इसके लिए सरकार ने 14 हजार 600 एकड़ जमीन भू-अर्जन किया है. 

ये भी पढ़ें- राहुल-तेजस्वी के 'वोट चोरी' पर क्या कहते हैं दरभंगा के वोटर, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क परियोजना

कैबिनेट बैठक में बिहार के 32 शहरों को महत्वपूर्ण रेल और रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रस्ताव पास हुआ है. 105 एकड़ जमीन नेऊरा के पास अधिकृत किया गया है. यहां मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क परियोजना लगाई जा रही है. इसके बगल में ही फिन टेक सीटी विकसित करने का निर्णय लिया गया है. कैबिनेट से इसके लिए 408 करोड़ 81 लाख 30 हजार 503 रुपए मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है.

