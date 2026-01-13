Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3073081
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट बैठक के 7 बड़े फैसले, जो बदलेंगे बिहार की तकदीर!

Bihar Cabinet Meeting News: मंगलवार (13 जनवरी) को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोल दिया. इस बैठक में झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर अहम प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है. इसके अलावा दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माण को हरी झंडी मिल गई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:45 PM IST

Trending Photos

सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

Bihar Cabinet Meeting 7 Big Decisions: नए साल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी. इस बैठक में चुनावी वादों को पूरा करने पर विशेष तौर पर फोकस रहा और चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को जमीन पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए. बैठक में 7 फैसले ऐसे लिए गए जो बिहार की तकदीर बदलने का काम करेंगे. इनमें विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को मंजूरी भी शामिल है. इस बैठक में कई विभागों में नए पदों का सृजन करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नीतीश सरकार द्वारा कई नौकरी और रोजगार को लेकर विशेष कार्य योजना तय करने की तैयारी है, जिससे राज्य में बड़े स्तर पर नौकरी और रोजगार का सृजन हो.

सरकारी नौकरी और रोजगार पर रहा फोकस

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन हेतु युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के सचिवालय के 15 नए शाखाओं के लिए विभिन्न कोटि के कुल 147 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई, जबकि कृषि विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों में कृषि विभाग में 534 पद एवं पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पद यानी कुल 694 पदों की स्वीकृति दी गई है. इसी तरह डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति की गई है. मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- नितिन नबीन को मिलेगा कांटों भरा ताज! BJP अध्यक्ष बनते ही सामने होंगी ये चुनौतियां

विकसित बिहार का रोडमैप तैयार

इसके अलावा बैठक में दरभंगा हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण किए जाने के लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपए की स्वीकृति भी दी गई. राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, बगहा में 45 शैक्षणिक पदों तथा 61 गैर-शैक्षणिक पद यानी 106 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसी तरह पटना उच्च न्यायालय की स्थापना में मानदेय संविदा के आधार पर चार विधि सहायकों के सृजन और पूर्व सृजित 45 विधि लिपिकों का पदनाम विधि सहायक करने को भी मंजूरी दी गई.

TAGS

Bihar Cabinet Meetingnitish kumar

Trending news

Union Minister Giriraj Singh
'दम है तो मुस्लिम इलाकों में जाकर दिखाएं', ठाकरे बंधुओं को गिरिराज सिंह की चुनौती
Jharkhnad news
8 महीने बाद नाइजर से आए बगोदर के प्रवासी मजदूर, बंधक बनने की दर्दनाक कहानी आई सामने
nitin Nabin
नितिन नबीन को मिलेगा कांटों भरा ताज! BJP अध्यक्ष बनते ही सामने होंगी ये चुनौतियां
Bihar News
अब केसर की खुशबू से महक उठेगा बिहार, BAU के वैज्ञानिकों ने तैयार की नई तकनीक
Dahi Chuda Bhoj
मकर संक्रांति के दिन राबड़ी आवास पर नहीं होगा दही चूड़ा भोज का आयोजन
Jehanabad news
असामाजिक तत्वों ने कानून-व्यवस्था को दी चुनौती, धू-धू कर जलीं दो दुकानें
nitin Nabin
19 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे नितिन नबीन
nitish kumar
निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग तेज, JDU कार्यालय के बाहर फिर लगे पोस्टर
MPLAD
मोदी जी हैं ही तो काम क्यों करें? इसी सोच के साथ चांदी काट रहे NDA के सांसद
Jharkhand news
फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़, तीन अफगानी नागरिकों समेत चार गिरफ्तार