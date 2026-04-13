मुख्यमंत्री का नाम लिफाफे में बंद, कल विधायक दल की बैठक में होगा ऐलान, बंद कमरों में बैठक कर रहे सम्राट चौधरी

बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है. कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देंगे. कल दोपहर बाद जेडीयू, भाजपा और एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री चेहरा चुना जाएगा. परसो नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, जिसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी बिहार आ सकते हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी कल ही ​पटना पहुंच रहे हैं. राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया गया है, लेकिन अभी किसी को इस बारे में बताया नहीं जा रहा है.

उधर, पटना में सम्राट चौधरी के आवास 5, देशरत्न मार्ग पर बंद कमरे में विमर्श चल रहा है. सम्राट चौधरी के आवास पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ बंद कमरे में बैठक हो चुकी है. बताया जा रहा है कि कल मंगलवार का दिन बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है.

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कल मंगलवार को विधायक दल की बैठक में नए नाम के बारे में जानकारी दी जाएगी. सूत्र तो यह भी बता रहे हैं न केवल मुख्यमंत्री, बल्कि सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों पर भी मंथन चल रहा है. जेडीयू सूत्रों की ओर से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार विजेंद्र यादव इस बार मंत्री नहीं बनना चाहते. हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा है कि वे मंत्री बनें.

दूसरी ओर, मंत्री बनने की रेस में विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मदन सहनी और लेसी सिंह सबसे आगे चल रहे हैं. बीजेपी की ओर से जिन विधायकों को मंत्री बनाने की बात कही जा रही है, उनमें मंगल पांडे, विजय सिन्हा, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान आदि शामिल हैं.

सबसे बड़ी बात यह है कि नई सरकार में स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग में कोई फेरबदल नहीं होने जा रहा है. इसका मतलब यह है कि अभी जो भी मंत्री ये दोनों मंत्रालय संभाल रहे हैं, नई सरकार में भी वे ही संभालेंगे. दूसरी ओर, बिजली विभाग किसी नए और यंग चेहरे को देने की बात कही जा रही है.