Bihar News: 'अभी नहीं तो कभी नहीं...', बिहार को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम, 14 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले मुख्य सचिव

Bihar Making Industrial Hub: बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए शुरू की गई ‘उद्योग वार्ता’ निवेशकों के बीच लोकप्रिय होती जा रही है. शुक्रवार (19 दिसंबर) को बिहार के मुख्य सचिव प्रत्युष अमृत ने 14 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना. चीफ सेक्रेटरी ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.
Chief Secretary Pratyaya Amrit Met Industrialists: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इस कार्यकाल में बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाने का वादा किया है. इसके लिए पूरी सरकार दिन-रात मेहनत करने में जुटी है. इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को 14 बड़े उद्योगपतियों और स्टार्टअप संस्थापकों से मुलाकात की. इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने इस दौरान अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार निवेशकों के साथ खड़ी है और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
स्टार्टअप्स को राहत, भुगतान में तेजी
‘Eduratnam Innovation’ की निदेशक तान्या राज और ‘Foodam Food India’ के सीईओ द्वारा वित्तीय किस्तों के भुगतान में देरी की शिकायत पर मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग को एक सप्ताह में जांच पूरी कर भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया. तान्या राज द्वारा युवाओं के लिए स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने के प्रस्ताव पर जनवरी से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश भी दिए. इसके अलावा कैमूर स्थित ESE Energy Pvt Ltd के एथनॉल प्लांट तक जर्जर सड़क का मामला उठते ही मुख्य सचिव ने पथ निर्माण विभाग को NH-2 के समीप कुदरा ब्लॉक की सड़क प्राथमिकता पर ठीक करने का निर्देश दिया.
बैठक में बड़े निवेश प्रस्तावों ने सरकार का ध्यान खींचा
बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए नई उम्मीद
आरा के एंटरप्रेन्योर कुमार प्रशांत ने फ्लोटिंग हाउस और क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज का मॉडल पेश किया, जिसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए गेमचेंजर बताया गया. वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार के विकास में महिलाओं की भागीदारी सर्वोपरि है और उनके उद्यमों को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा. जरूरत पड़ी तो निवेश को आसान बनाने के लिए नई नीति या संशोधन से भी सरकार पीछे नहीं हटेगी. इस महत्वपूर्ण बैठक में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, उद्योग निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता और ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह समेत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे.