Bihar Chunav 2025: बदलाव चाहते हैं बिहार के मतदाता पर अव्यवस्था नहीं! NDA के रीढ़ की हड्डी है BJP

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद भले ही हो गया हो लेकिन एनडीए और महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारा नहीं होने से सियासी रणभूमि में अभी तक सन्नाटा पसरा हुआ है. हालांकि, जन सुराज ने अपने कुछ महारथियों को जरूर मैदान में उतार दिया है. एक तरफ सीट शेयकिंग को लेकर आपस में घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर विरोधियों पर भी शब्दबाण छोड़े जा रहे हैं. हर दल और गठबंधन अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. इस बीच चुनावी विशेषज्ञ केके उपाध्याय ने इस बार के चुनावी समीकरणों की समीक्षा की और उनके हिसाब से इस बार के चुनाव में गांव, गठबंधन और ‘महिलाशक्ति’ की नई बिसात देखने को मिल रही है. केके उपाध्याय के मुताबिक, बिहार की राजनीति किसी कॉरपोरेट कैंपेन से नहीं बल्कि गांव की चौपाल और जातीय रिश्तों की धारा से तय होती है.

उन्होंने कहा कि चुनावी हवा अब तेज है. सत्ता में वापसी के लिए एनडीए अपनी बिसात बिछा चुका है, जबकि महागठबंधन भी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटा है. वहीं एक नई पार्टी उभर कर शोर मचा रही है लेकिन उसके लिए अभी रास्ता लंबा है. यह चुनाव एक बार फिर साबित करेगा कि बिहार में सत्ता की चाबी अब भी गांव के हाथों में है. केके उपाध्याय के मुताबिक, एनडीए ने इस चुनाव में अपने पत्ते बहुत सोच-समझकर खोले हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में ₹10,000 की सहायता और बिजली बिल माफी जैसे सीधे राहत उपायों से जनता के बीच विश्वास की डोर मजबूत की है. यह योजनाएं ग्रामीण वर्ग में न सिर्फ आर्थिक राहत पहुंचा रही हैं, बल्कि राजनीतिक वफादारी भी पैदा कर रही हैं.

एनडीए की ताकतः भाजपा और 'मोदी का करिश्मा'

Add Zee News as a Preferred Source

एनडीए का प्रमुख नारा “भूलेगा नहीं बिहार” अतीत के अपराधकाल और माफिया राजनीति की याद दिलाता है. वह दौर जब ‘लालू राज’ का नाम कानून विहीनता और भय का पर्याय बन गया था. आज भी ग्रामीण मतदाता उस अस्थिरता को याद करता है, और यही स्मृति एनडीए के लिए राजनीतिक पूंजी बन गई है. एनडीए की रीढ़ भाजपा है और 'मोदी का करिश्मा' पर उसे पूरा भरोसा है. वहीं नीतीश कुमार भी बिहार की राजनीति का सबसे अनुभवी चेहरा हैं. मोदी का व्यक्तिगत करिश्मा, राष्ट्रीय स्तर की साख और विकास का प्रतीकात्मक भाव बिहार के वोटरों पर सीधा असर डालता है. गांवों में यह आम धारणा सुनाई देती है- “नीतीश का शासन अच्छा है, पर मोदी के हाथ में भरोसा ज़्यादा है.” भाजपा का संगठित बूथ-स्तर नेटवर्क, केंद्र की गरीब कल्याण योजनाएँ और मोदी की “डबल इंजन सरकार” की छवि एनडीए को एक व्यापक जनाधार देती है. यह वही तत्व है जो एनडीए को महागठबंधन की तुलना में कहीं अधिक स्थिर और संगठित बनाता है.

ये भी पढ़ें- BJP को अब अपने चाणक्य ही उम्मीद, अमित शाह करेंगे चिराग-मांझी और कुशवाहा को सेट

चिराग पासवान: युवा ऊर्जा और दलित नेतृत्व की नई परत

चिराग पासवान इस चुनावी समीकरण में एक अहम घटक बनकर उभरे हैं. लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) अब एनडीए के भीतर दलित और पिछड़े वर्ग की आवाज बन चुकी है. चिराग की लोकप्रियता खासतौर पर मधुबनी, समस्तीपुर, जमुई और हाजीपुर जैसे इलाकों में बढ़ रही है, जहां रामविलास पासवान की पुरानी विरासत अब नए अंदाज में जीवित हो रही है. चिराग ने मोदी के नेतृत्व को “राष्ट्र निर्माण की गारंटी” कहा है और खुद को “युवा विकास की आवाज” के रूप में प्रस्तुत किया है. उनकी साफ रणनीति है- दलित वोट बैंक को राजद से खींचकर एनडीए के स्थायी आधार में बदलना. इससे महागठबंधन की सामाजिक समीकरण की नींव में दरार पड़ रही है.

छोटी जातियों पर आधारित दल- एनडीए की जमीनी शक्ति

एनडीए की राजनीति केवल बड़े चेहरों पर नहीं, छोटे दलों के जमीनी प्रभाव पर भी टिकी है. कुशवाहा, पासवान, निषाद, मुसहर, नोनिया, पान, बिंद और कहार जैसी छोटी जातियों पर आधारित दल

एनडीए के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं. ये दल भले चुनावी नक्शे पर छोटे दिखते हों, पर प्रत्येक सीट पर 3-5% वोट का निर्णायक असर डालते हैं. राजद के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले जिन वर्गों को ‘MY समीकरण’ (मुस्लिम-यादव) के इर्द-गिर्द जोड़कर रखा गया था. वे अब जातीय पहचान के आधार पर एनडीए के क्षेत्रीय सहयोगियों में बंट रहे हैं. यानी, बिहार की राजनीति अब बहुस्तरीय जातीय पुनर्गठन के दौर में है. जहाँ एनडीए का गठबंधन जितना विविध है, उतना ही संगठित भी.

ये भी पढ़ें- सीट शेयरिंग पर तेजस्वी और राहुल में नहीं बनी बात! अब दिल्ली में होगा इसका फैसला

महागठबंधन: अपराध की छाया और आत्ममंथन का अभाव

राजद और कांग्रेस का महागठबंधन इस चुनाव में पुरानी जमीन पर ही टिका दिखता है, पर जनता की नजर में उनके विचार और नेतृत्व दोनों कमजोर हैं. “वोट चोरी” जैसे पुराने मुद्दे अब अपना आकर्षण खो चुके हैं. राजद के सामने सबसे बड़ी दिक्कत अपनी अतीत की छवि है. वह दौर जब बिहार अपराध, अपहरण और जातीय हिंसा का केंद्र बन गया था. भले आज राजद खुद को नए नेतृत्व के तहत पेश कर रहा है, लेकिन जनता के मन से ‘लालू युग’ की भयावह यादें पूरी तरह नहीं मिटीं. महागठबंधन अब भी आरोप की राजनीति में उलझा है, समाधान की नहीं.

तेज प्रताप यादव: करिश्मा या संकट?

तेज प्रताप यादव की सक्रियता ने राजद में एक नया आयाम जोड़ा है. उनकी ग्रामीण लोकप्रियता और व्यंग्यपूर्ण, हंसी-मजाक से भरी भाषण शैली, लालू यादव के पुराने जनसंवाद की याद दिलाती है. वे लोगों से सीधे जुड़ते हैं, खासकर युवा और पारंपरिक यादव वोट बैंक से. हालांकि, यही तेज प्रताप यादव राजद के लिए राजनीतिक उलझन भी बनते जा रहे हैं. उनकी स्वतंत्र और अक्सर असंगठित बयानबाजी पार्टी नेतृत्व की एकजुटता को चुनौती देती है. राजद के भीतर धीरे-धीरे दो छवियां उभर रही हैं. एक, तेजस्वी का प्रशासनिक चेहरा और दूसरी, तेज प्रताप का जनवादी अंदाज. यह द्वंद्व अगर गहराया तो राजद के लिए यह गले की फांस साबित हो सकता है.

जन सुराज: उभार है पर जड़ें कमजोर

जन सुराज के रूप में नई राजनीतिक ताकत उभर रही है. शहरी युवाओं में उत्साह है, सोशल मीडिया पर पकड़ है, लेकिन राजनीति केवल संचार कौशल से नहीं, सामाजिक संरचना से जीती जाती है. बिहार में भरोसा धीरे-धीरे कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता. नई पार्टी इस दौड़ में है, पर अभी मंजिल बहुत दूर है.

ये भी पढ़ें- मंत्री रेणु देवी, रश्मि वर्मा और मिश्रा लाल यादव समेत कई BJP विधायकों का टिकट कटा!

राजनीतिक निष्कर्ष: बिहार में बदलाव की चाह पर भरोसा स्थिरता पर

बिहार के मतदाता भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक हो चुके हैं. वे बदलाव चाहते हैं पर अव्यवस्था का दोबारा आगमन नहीं चाहते. एनडीए का काम और स्थिरता का गठबंधन इस चुनाव में सबसे मजबूत दिखता है.

भाजपा का संगठन, मोदी का चेहरा, नीतीश का अनुभव और सहयोगी दलों का जातीय आधार. यह सब मिलकर एक बहुस्तरीय विजय-तंत्र रच रहे हैं. महागठबंधन के पास न नया नैरेटिव है, न नया चेहरा. राजद की विरासत उसे मजबूती भी देती है, और बोझ भी. नई पार्टी के पास ऊर्जा है, पर अनुभव नहीं. बिहार की राजनीति की धारा साफ कह रही है कि जनता स्थिरता चाहती है, प्रयोग नहीं.

(लेखक चुनावी विश्लेषक हैं)