Bihar Chunav 2025: बीत गया 15 सितंबर, नहीं आया महागठबंधन की सीट शेयरिंग का नंबर
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2923551
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: बीत गया 15 सितंबर, नहीं आया महागठबंधन की सीट शेयरिंग का नंबर

Bihar Chunav 2025: एनडीए हो या महागठबंधन, सीट शेयरिंग इस बार सबसे टफ टास्क होने वाला है. भले ही महागठबंधन के कुछ नेताओं ने 15 सितंबर तक सब कुछ फिक्स होने का दावा कर दिया था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास कम और सत्तारूढ़ गठबंधन का विश्वास हिला देने की कोशिश साफ झलक रही थी. ​अभी सीट शेयरिंग से दोनों गठबंधन कोसों दूर हैं.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:02 PM IST

Trending Photos

Bihar Chunav 2025: बीत गया 15 सितंबर, नहीं आया महागठबंधन की सीट शेयरिंग का नंबर
Bihar Chunav 2025: बीत गया 15 सितंबर, नहीं आया महागठबंधन की सीट शेयरिंग का नंबर

Bihar Chunav 2025: 6 सितंबर, 2025 को 1, पोलो रोड स्थि​त तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के कोआर्डिनेशन कमेटी की बड़ी बैठक हुई थी. बैठक के बाद विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने ऐलान किया था कि 15 सितंबर से पहले महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो सकती है और इसका ऐलान भी किया जा सकता है. मुकेश सहनी ने यह भी कहा था कि आपसी तालमेल और सहमति से सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसले के बाद चुनावी अभियान को शुरू किया जा सकता है. हालांकि आज 15 सितंबर की तारीख निकल गई, लेकिन महागठबंधन की सीट शेयरिंग कोई अपडेट सामने नहीं आया है. इस बीच तेजस्वी यादव कल यानी 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं, जो 20 सितंबर को खत्म होगी. ऐसे में 20 सितंबर से पहले सीट शेयरिंग का ऐलान मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है.

READ ALSO: यात्रा का जवाब यात्रा से,243 सीटों पर लड़ने की बात कर क्या तेजस्वी अपनी खीझ जता रहे?

दरअसल, एनडीए हो या फिर महागठबंधन, सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ओर धर्मसंकट है. घटक दल अपने लिए अधिक से अधिक सीटें लेने को बेकरार हैं, लेकिन दोनों गठबंधनों का नेतृत्व करने वाले दलों की अग्निपरीक्षा यही शुरू होती है. चाहे भाजपा, जेडीयू हो या फिर राजद और कांग्रेस. दोनों ओर दो-दो बड़े दल हैं, जो सीट शेयरिंग में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले हैं. बाकी बची सीटों को घटक दलों में बांट दिया जाएगा. चूंकि महागठबंधन के नेता मुकेश सहनी ने 15 सितंबर की तारीख फिक्स कर दी थी, लिहाजा आज महागठबंधन की ही बात करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

महागठबंधन में सबसे प्रभावी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है. पिछले विधानसभा चुनाव में राजद ने 144 सीटों पर ताल ठोकी थी. कांग्रेस 70 सीटों पर तो भाकपा माले 19, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव मैदान में थे. राजद ने 144 में से 75 सीटें जीत ली थीं तो कांग्रेस को केवल 19 सीटों से संतोष करना पड़ा था. वाम दलों ने 29 में से 16 सीटों पर कब्जा जमाया था. इस तरह स्ट्राइक रेट की बात करें तो कांग्रेस बाकी दलों से पिछड़ती नजर आई थी. यहां तक की महागठबंधन की हार का ठीकरा भी उसी के सिर फोड़ दिया गया.

इस बार कांग्रेस पिछली बार की तरह गलती करने से बचना चाह रही है. उसकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा जीतने वाली सीटें हासिल करने की है. पार्टी इसके लिए सीमांचल की ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में करने के लिए गंभीर नजर आ रही है. इसके पीछे उसके पास ठोस तर्क भी है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब बिहार में उसके 4 में से 3 सांसद सीमांचल से आते हैं तो इसी क्षेत्र में उसे विधानसभा की सबसे अधिक सीटें भी चाहिए. इसके अलावा कांग्रेस इस बार उन 32 सीटों में से ज्यादा हिस्सेदारी मांग रही है, जहां मुसलमान प्रभावी भूमिका में हैं.

इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिम बहुल इलाकों को खुद के लिए ब्लॉक कर लेता था और जहां एनडीए का गढ़ होता था, वो सीटें कांग्रेस को दे दी जाती थीं. लेकिन इस बार कांग्रेस शायद ही राजद के इस जाल में फंसे. वोटर अधिकार यात्रा के बाद से राज्य में कांग्रेसियों के हौंसले बुलंद हैं और पार्टी इसी जोश और उमंग का फायदा उठाना चाहती है. राहुल गांधी की इतनी मेहनत के बाद भी अगर अच्छी सीटें कांग्रेस को नहीं मिलीं तो फिर पूरे किए धरे पर पानी फिर सकता है. इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकार इस बार सतर्क हैं और सधी हुई चाल चल रहे हैं.

READ ALSO: 'गड़बड़ करने वाले एगो नेता हमारे साथ', ललन सिंह की ओर इशारे करते हुए बोले CM नीतीश

मुकेश सहनी ने 15 सितंबर की जो डेडलाइन तय बताई थी, वो तो फेल हो गई है. दरअसल, सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए हो सकता है कि मुकेश सहनी से यह बात कहलवाई गई हो. सच्चाई तो यह है कि एक तरफ अपनी जिद पर अड़ी हुई है, वहीं तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं. अब 15 सितंबर तो छोड़िए, 30 सितंबर तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाए, तब भी गनीमत की बात होगी. घटक दलों को संतुष्ट करने में तेजस्वी यादव के सामने मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस जो मांगें कर रही हैं, उनकी पूर्ति करना राजद के लिए शायद ही आसान हो.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: बीत गया 15 सितंबर, नहीं आया महागठबंधन की सीट शेयरिंग का नंबर
Bhagalpur News
भागलपुर के पीरपैंती में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा पावर प्लांट, PM ने किया शिलान्यास
Bihar politics news
'बिहार में जंगलराज कायम, चुनावी घोषणाएं हवा-हवाई', तारिक अनवर का बड़ा बयान
PM Modi
PM Modi Bihar Visit: पूर्णिया में पीएम मोदी की हुंकार, ये रही भाषण की 20 बड़ी बातें
PM Modi
बक्सर-भागलपुर कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को मिली मंजूरी: PM Modi
Bihar News
पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन चुनाव घोषणा से पहले दरोगा नियुक्ति की मांग
PM Modi
'घुसपैठियों को जाना ही होगा', वोट बैंक की राजनीति करने वालों को पीएम मोदी की चेतावनी
Jibesh Mishra
'मेरी हत्या की थी साजिश', दरभंगा यूट्यूबर पिटाई मामले पर जीवेश मिश्रा ने दी सफाई
PM Modi
GST, घुसपैठ और बिहार के विकास पर खुलकर बोले पीएम मोदी, पूर्णिया में तगड़ा संबोधन
PM Modi
'बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे, इन्हें बिहार से नफरत', पीएम मोदी का करारा हमला
;