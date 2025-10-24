तेजस्वी के वादे पर भारी AAP का दांव? बिहार की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की गारंटी

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) ने महिलाओं को लुभाने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. आप (AAP) ने 'मैया सम्मान योजना' के तहत सभी महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा किया है. यह पैसा राजद नेता तेजस्वी यादव की 'माई-बहिन योजना' के तहत किए गए 2500 रुपए महीना देने के वादे से अधिक है. हालांकि, तेजस्वी यादव ने महिलाओं के एक बड़े वर्ग 'जीविका दीदियों' के लिए एक अलग और बड़ा वादा किया है, जिसमें उन्हें 30,000 रुपे महीने वेतन के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा और अन्य लाभ देने की बात कही गई है.

अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप (AAP) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बिहार की महिलाओं के लिए 'मैया सम्मान योजना' के तहत हर महीने 3000 रुपये देने का बड़ा वादा किया है. महिलाओं को लुभाने की यह होड़ इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में महिला मतदाता लगातार बढ़-चढ़कर मतदान करती रही हैं और चुनावों में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती है.

मुफ्त बिजली और बिल माफी

आप ने बिजली व्यवस्था को लेकर एक बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने देने का वादा किया है. साथ ही आप ने सत्ता में आने पर पुराने सभी बिजली बिलों को माफ करने का भी दावा किया है.

युवाओं के लिए रोज़गार और भत्ता योजना

बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखते हुए आप ने हर बेरोजगार को 3,000 महीने भत्ता देने का वादा किया है. इसके अतिरिक्त, पार्टी 10 लाख युवाओं को स्किल्ड वर्कर बनाने के लिए एक विशेष योजना लागू करेगी. इस योजना के तहत प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें 12,000 प्रतिमाह का प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी.

10,000 मोहल्ला क्लिनिक

स्वास्थ्य के क्षेत्र में केजरीवाल की पार्टी आप ने बिहार में 10,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया है, जो दिल्ली के मॉडल पर आधारित होंगे. पार्टी ने कहा है कि छह महीनों के भीतर हर पंचायत स्तर पर जांच, इलाज, योगा और मेडिटेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

