Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2973475
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

तेजस्वी के वादे पर भारी AAP का दांव? बिहार की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की गारंटी

AAP Bihar Chunav Promise: बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच वादों की होड़ लगी हुई है. इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव को चुनावी वादों के मामले में एक कदम से पीछे छोड़ दिया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 24, 2025, 12:43 PM IST

Trending Photos

आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र
आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) ने महिलाओं को लुभाने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. आप (AAP) ने 'मैया सम्मान योजना' के तहत सभी महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा किया है. यह पैसा राजद नेता तेजस्वी यादव की 'माई-बहिन योजना' के तहत किए गए 2500  रुपए महीना देने के वादे से अधिक है. हालांकि, तेजस्वी यादव ने महिलाओं के एक बड़े वर्ग 'जीविका दीदियों' के लिए एक अलग और बड़ा वादा किया है, जिसमें उन्हें 30,000 रुपे महीने वेतन के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा और अन्य लाभ देने की बात कही गई है.

अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप (AAP) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बिहार की महिलाओं के लिए 'मैया सम्मान योजना' के तहत हर महीने 3000 रुपये देने का बड़ा वादा किया है. महिलाओं को लुभाने की यह होड़ इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में महिला मतदाता लगातार बढ़-चढ़कर मतदान करती रही हैं और चुनावों में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

मुफ्त बिजली और बिल माफी
आप ने बिजली व्यवस्था को लेकर एक बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने देने का वादा किया है. साथ ही आप ने सत्ता में आने पर पुराने सभी बिजली बिलों को माफ करने का भी दावा किया है. 

युवाओं के लिए रोज़गार और भत्ता योजना
बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखते हुए आप ने हर बेरोजगार को 3,000 महीने भत्ता देने का वादा किया है. इसके अतिरिक्त, पार्टी 10 लाख युवाओं को स्किल्ड वर्कर बनाने के लिए एक विशेष योजना लागू करेगी. इस योजना के तहत प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें 12,000 प्रतिमाह का प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी.

यह भी पढ़ें: 'मल्लाह का बेटा बनेगा डिप्टी CM, BJP को क्यों हो रही बेचैनी?' मुकेश सहनी का बयान

10,000 मोहल्ला क्लिनिक
स्वास्थ्य के क्षेत्र में केजरीवाल की पार्टी आप ने बिहार में 10,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया है, जो दिल्ली के मॉडल पर आधारित होंगे. पार्टी ने कहा है कि छह महीनों के भीतर हर पंचायत स्तर पर जांच, इलाज, योगा और मेडिटेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

यह भी पढ़ें:मैथिली ठाकुर ने पाग को प्लेट बना दिया! मखाना खाते वीडियो वायरल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'मल्लाह का बेटा बनेगा डिप्टी CM, BJP को क्यों हो रही बेचैनी?' मुकेश सहनी का बयान
Bihar News
बिहार में 24 घंटे के अंदर 4 युवकों की मौत, नदी-नहर में डूबने से गई जान
bihar chunav 2025
मिथिला की पाग पर विवाद! UP की MLA केतकी सिंह ने कहा- 'हम राष्ट्रवादी सपने में भी...'
bihar chunav 2025
वाल्मीकिनगर, बगहा और रामनगर में प्रत्याशियों को मिले चुनाव चिन्ह! इतने हैं कैंडिडेट
bihar chunav 2025
एक नाम, 9 उम्मीदवार! बिहार विधानसभा चुनाव में 'अनिल' नाम की पढ़िए अनोखी कहानी
Kajal Raghwani
काजल राघवानी को छू गया मैथिली ठाकुर का छठ गीत 'मां ने खेतों से दुलार भेजा है'
Bhojpuri news
छठ पूजा की धूम! अक्षरा सिंह लाईं 'केलवा के पात', फैंस हुए मंत्रमुग्ध
bihar chunav 2025
कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, पार्टी के लिए 'गले की फांस' बने अल्लावरू!
bihar chunav 2025
'...तो आपकी पार्टी में 4 नचनियां क्यों?' खेसारी का सम्राट चौधरी को करारा जवाब
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live Update: नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार, पीएम मोदी ने भरी हुंकार