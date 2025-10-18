Advertisement
Bihar Chunav 2025: AAP ने जारी की 50 उम्मीदवारों की तीसरी सूची, देखिए पूरी लिस्ट

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है. तीसरी सूची में पार्टी ने 50 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. इससे पहले पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें 48 उम्मीदवार के नाम शामिल थे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 18, 2025, 11:48 AM IST

अरविंद केजरीवाल
Bihar Chunav 2025: आम आदमी पार्टी (आप) ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 50 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची की घोषणा की हैं. तीसरी सूची में लौरिया से शशि भूषण तिवारी, बेतिया से अर्जुन कुमार सिन्हा, सुगौली से गयासुद्दीन सामैनी और समस्तीपुर से रंजन कुमार समेत अन्य उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है. इससे पहले मंगलवार को आप ने अपनी दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें 48 उम्मीदवार शामिल थे. प्रेम प्राप्त सिंह को छपरा से, राजेंद्र प्रसाद सिंह को लालगंज से, आदित्य लाल को पूर्णिया से और इंद्रजीत ज्योतिकर को हथुआ से मैदान में उतारा गया है. पार्टी की पहली सूची में 11 उम्मीदवार शामिल थे. 

Bihar Chunav 2025

चुनाव अभियान तेज
इस बीच, महागठबंधन गठबंधन के घटक दल सीपीआई (एमएल) ने भी शनिवार को 20 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की. इससे पहले, 16 अक्टूबर को जनता दल यूनाइटेड ने 44 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें कई प्रमुख नेता, मौजूदा विधायक और विभिन्न व्यावसायिक और सामाजिक पृष्ठभूमि भूमि से युवा चेहरे शामिल थे. इस दूसरी सूची के जारी होने के साथ ही जेडीयू ने राज्य भर में अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है. जदयू की सूची में प्रमुख नामों में वाल्मिकीनगर से धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, धमदाहा से लेशी सिंह, अमरपुर से जयंत राज, काराकाट से महाबली सिंह और चकाई से सुमित कुमार सिंह शामिल हैं.

6 और 11 नवंबर को चुनाव
अन्य उम्मीदवारों में समृद्ध वर्मा (सिकटा), श्वेता गुप्ता (शिवहर), पंकज मिश्रा (रून्नीसैदपुर), सुधांशु शेखर (हरलाखी), मीना कामत (बाबूबरही), शीला मंडल (फुलपरास), सतीश साह (लौकहा), अनिरुद्ध प्रसाद यादव (निर्मली), विजेंद्र प्रसाद यादव (सुपौल), बुलो मंडल (गोपालपुर), ललित नारायण मंडल (सुल्तानगंज), मनोरमा देवी (बेलागंज), चेतन आनंद (नवीनगर), और विभा देवी (नवादा) शामिल हैं. बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

