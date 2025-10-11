Advertisement
Bihar Chunav 2025: बिहार में ओवैसी ने कर दिया खेला! 16 जिले के कुल 32 विधानसभा सीटों पर AIMIM दिखाएगी अपना दम

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM ने 16 जिले के कुल 32 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशी के नामों का घोषणा कर दिया जाएगा. बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि पुरूष प्रधान देश मे एआईएमआईएम पार्टी महिलाओं को सम्मान जनक सीट दिया जाएगा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 11, 2025, 07:07 PM IST

Bihar Chunav 2025: किशनगंज AIMIM पार्टी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी कर दी है. जिसमें 16 जिले के कुल 32 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया गया है. किशनगंज के कजलामनी रोड स्थित एआईएमआईएम पार्टी दफ्तर में आज बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी की है, जो निम्नलिखित है: 

1) किशनगंज के चार सीट किशनगंज, कोचाधामन, बहादुरगंज और ठाकुरगंज.
2) पूर्णिया के तीन अमौर, बायसी कस्बा.
3) कटिहार के पांच सीट, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा.
4) अररिया के दो सीट जोकि हाट और अररिया.
5) गया के दो सीट शेरघाटी बेलागंज.
6) पूर्वी चंपारण मोतिहारी के दो सीट ढाका और नरकटिया.
7) नवादा से एक सीट पर नवादा शहर.
8) जमुई के एक सीट सिकंदरा
9) भागलपुर के दो सीट नाथनगर और भागलपुर.
10) सिवान के एक सीट सिवान शहर.
11) दरभंगा के चार सीट जाले, दरभंगा ग्रामीण, केवटी, गौरा और बौराम.
12) समस्तीपुर के एक सीट कल्याणपुर.
13) सीतामढ़ी के एक सीट बाजपट्टी.
14) मधुबनी के एक सीट बिस्फी.
15) बैशाली के एक सीट महुआ.
16) गोपालगंज के एक सीट गोपालगंज से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.

अख्तरुल ईमान ने कहा कि सेकुलर वोटों के विखराव को रोकने के लिए राजद के पास गठबंधन के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राजद के द्वारा हमारे प्रस्ताव को माना नहीं गया, जिससे मजबूर होकर तीसरे मोर्चा के रूप में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा कर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशी के नामों का घोषणा कर दिया जाएगा. वही, उन्होंने कहा कि पुरूष प्रधान देश मे एआईएमआईएम पार्टी महिलाओं को सम्मान जनक सीट दिया जाएगा.

