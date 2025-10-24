Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2973176
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

एक नाम, 9 उम्मीदवार! बिहार विधानसभा चुनाव में 'अनिल' नाम की पढ़िए अनोखी कहानी

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एक अनोखा काम होने जा रहा है, जहां एक ही नाम के 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इस बार के चुनाव में अनिल नाम के कुल 9 प्रत्याशी अलग-अलग सीटों अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 24, 2025, 08:54 AM IST

Trending Photos

बिहार विधानसभा चुनाव में अनिल नाम के 9 प्रत्याशी चुनावी लड़ रहे हैं!
बिहार विधानसभा चुनाव में अनिल नाम के 9 प्रत्याशी चुनावी लड़ रहे हैं!

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एक दिलचस्प सियासी संयोग देखने को मिल रहा है. अनिल नाम के एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. अलग-अलग दलों से या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ये प्रत्याशी चुनावी समर में उतरे हैं. वहीं, एक ही नाम के कई उम्मीदवारों की मौजूदगी ने चुनावी मुकाबला और भी रोमांचक बना दिया है. यह देखना दिलचस्प होगा कि वोटर किसे चुनते हैं और अनिल नाम के कितने उम्मीदवारों को विधानसभा पहुंचने का मौका मिलता है.

1. बीजेपी के टिकट पर बथनाहा विधनासभा सीट पर अनिल कुमार चुनावी मैदान में हैं. 
2. पिपरा विधानसभा सीट से अनिल यादव माले के प्रत्याशी हैं.
3. टिकारी विधनासभा सीट से अनिल कुमार जीतन राम मांझी की पार्टी हम से कैंडिडेट हैं.
4. हिसुआ विधनासभा सीट पर अनिल सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है.
5. बिक्रम सीट से (Indian National Congress) कांग्रेस ने अनील कुमार को टिकट दिया है.
6. हरलाखी निर्वाचन क्षेत्र से अनिल झा ने निर्दलीय नामांकन किया है. हालांकि, चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया है.
7. मधुबनी से अनिल कुमार मिश्रा जन सुराज पार्टी ने टिकट दिया है. वह चुनावी मैदान में हैं.
8. गया शहर से आम आदमी पार्टी ने अनिल कुमार को अपना कैंडिडेट बनाया है.
9. हालांकि, अनिल झा ने निर्दलीय दो बार नामांकन दिया था, लेकिन दोनों बार रिजेक्ट कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, पार्टी के लिए 'गले की फांस' बने अल्लावरू!

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार कब होगी वोटिंग और कब आएगा रिजल्ट, जानिए
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा. वोटों की गिनती 14 नवंबर 2025 को की जाएगी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Kajal Raghwani
काजल राघवानी को छू गया मैथिली ठाकुर का छठ गीत 'मां ने खेतों से दुलार भेजा है'
Bhojpuri news
छठ पूजा की धूम! अक्षरा सिंह लाईं 'केलवा के पात', फैंस हुए मंत्रमुग्ध
bihar chunav 2025
कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, पार्टी के लिए 'गले की फांस' बने अल्लावरू!
bihar chunav 2025
'...तो आपकी पार्टी में 4 नचनियां क्यों?' खेसारी का सम्राट चौधरी को करारा जवाब
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live Update: PM मोदी और अमित शाह आज से संभालेंगे मोर्चा, तेजस्वी यादव भी भरेंगे हुकार
bihar chunav 2025
जिसके पास खोने को कुछ नहीं, उसे डिप्टी CM प्रत्याशी घोषित कर क्या जीतेगा महागठबंधन?
bihar chunav 2025
अमित शाह के इशारे पर EC ने परिणाम से पूर्व ही सीटें चुरानी शुरू कर दी हैं- RJD
Krishna Allavaru
यूथ कांग्रेस प्रभारी के पद से हटाए गए कृष्णा अल्लावरु, अब मनीष शर्मा संभालेंगे कमान
Jharkhand Crime News
Jharkhand: छोटी दिवाली पर जा रही थी मामा के घर, 5 दिन बाद स्कूल में मिली लाश
bihar chunav 2025
मुकेश सहनी का था सलमान से कनेक्शन! अब बने महागठबंधन के 'डिप्टी CM' फेस, जानिए