एक नाम, 9 उम्मीदवार! बिहार विधानसभा चुनाव में 'अनिल' नाम की पढ़िए अनोखी कहानी

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एक दिलचस्प सियासी संयोग देखने को मिल रहा है. अनिल नाम के एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. अलग-अलग दलों से या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ये प्रत्याशी चुनावी समर में उतरे हैं. वहीं, एक ही नाम के कई उम्मीदवारों की मौजूदगी ने चुनावी मुकाबला और भी रोमांचक बना दिया है. यह देखना दिलचस्प होगा कि वोटर किसे चुनते हैं और अनिल नाम के कितने उम्मीदवारों को विधानसभा पहुंचने का मौका मिलता है.

1. बीजेपी के टिकट पर बथनाहा विधनासभा सीट पर अनिल कुमार चुनावी मैदान में हैं.

2. पिपरा विधानसभा सीट से अनिल यादव माले के प्रत्याशी हैं.

3. टिकारी विधनासभा सीट से अनिल कुमार जीतन राम मांझी की पार्टी हम से कैंडिडेट हैं.

4. हिसुआ विधनासभा सीट पर अनिल सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है.

5. बिक्रम सीट से (Indian National Congress) कांग्रेस ने अनील कुमार को टिकट दिया है.

6. हरलाखी निर्वाचन क्षेत्र से अनिल झा ने निर्दलीय नामांकन किया है. हालांकि, चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया है.

7. मधुबनी से अनिल कुमार मिश्रा जन सुराज पार्टी ने टिकट दिया है. वह चुनावी मैदान में हैं.

8. गया शहर से आम आदमी पार्टी ने अनिल कुमार को अपना कैंडिडेट बनाया है.

9. हालांकि, अनिल झा ने निर्दलीय दो बार नामांकन दिया था, लेकिन दोनों बार रिजेक्ट कर दिया गया.

बिहार कब होगी वोटिंग और कब आएगा रिजल्ट, जानिए

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा. वोटों की गिनती 14 नवंबर 2025 को की जाएगी.

