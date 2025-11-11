Advertisement
NDA की 180 से ज्यादा सीटें आएंगी, 14 नवंबर को बिहार की जनता दीपावली मनाएगी; भाजपा नेता अश्विनी चौबे का बड़ा दावा

Bihar chunav 2025: भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में माहौल है और 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बनेगी. बिहार की जनता लोकतंत्र पर्व की खुशियां मनाते हुए दीपावली मनाएगी.

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 11, 2025, 07:01 PM IST

NDA की 180 से ज्यादा सीटें आएंगी, 14 नवंबर को बिहार की जनता दीपावली मनाएगी; भाजपा नेता अश्विनी चौबे का बड़ा दावा

Bihar chunav 2025: भाजपा नेता का यह बयान उस वक्त आया है, जब बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर मतदान जारी है. पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर मतदाता कतार में हैं और बारी-बारी मत का प्रयोग कर रहे हैं.

भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने भागलपुर में वोट किया. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि विकसित बिहार के लिए मतदाता भारी संख्या में वोट कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि महिला मतदाताओं में उत्साह बहुत अधिक है. मुझे विश्वास है कि शाम तक 65 से 70 प्रतिशत तक मतदान हो सकता है. यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा. उन्होंने दावा किया है कि पोलिंग बूथ पर एनडीए के पक्ष में मतदान हो रहा है.

विधानसभा चुनाव प्रचार का जिक्र करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि मैंने कई विधानसभाओं में पैदल यात्रा की. हवाई यात्रा के दौरान भी मैंने जाना कि गांव-गांव में एनडीए सरकार को दोबारा लाने के लिए लोगों ने मन बनाया हुआ है. मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में अगली सरकार एनडीए की बन रही है.

उन्होंने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहता हूं, जो मतदाता अभी घर से बाहर नहीं निकले हैं वे जरूर घर से बाहर निकलें और वोट करें. उन्होंने कहा कि बिहार में अगली सरकार तो एनडीए ही बना रही है और एनडीए 180 सीट जरूर जीतेगी. हालांकि, यह संख्या 180 से 200 के बीच भी जा सकती है.

दिल्ली बम ब्लास्ट को लेकर उन्होंने कहा कि धमाके से भारत डरने वाला नहीं है. बिहार के लोग तो बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को खदेड़ते हैं. जांच चल रही है, जो घटना हुई है, उससे मन को बहुत पीड़ा पहुंची है. मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं. अराजकतत्वों को बख्शा नहीं जाएगा.

bihar chunav 2025

