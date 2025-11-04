Advertisement
अब मतदान के बाद ही! बिहार चुनाव में एग्जिट पोल पर निर्वाचन आयोग ने लगाई पाबंदी

Election Commission: भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर एग्जिट पोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है. निर्वाचन आयोग के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल आयोजित करने या उसके नतीजे मीडिया में प्रकाशित करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Nov 04, 2025, 05:50 AM IST

बिहार की खबरें (File Photo)
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है. इसमें एग्जिट पोल से जुड़ी नियमावली स्पष्ट की गई है. इसका मकसद मतदान के दौरान जनता की सोच और मतदान के परिणामों को प्रभावित किए बिना निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराना है.

पूरी तरह से प्रतिबंधित
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल आयोजित करना या उसके नतीजे मीडिया में प्रकाशित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

भविष्यवाणी नहीं दिखा सकते
इसका मतलब यह है कि इस दौरान कोई भी समाचार चैनल, अखबार या वेबसाइट मतदाताओं के मतदान के आधार पर भविष्यवाणी नहीं दिखा सकते. ये नियम सिर्फ बिहार विधान सभा के चुनावों तक ही नहीं, बल्कि अन्य 7 राज्यों में होने वाले 8 उपनिर्वाचनों पर भी लागू होंगे.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

यह नियम सभी मीडिया हाउस पर लागू
इसके अलावा, अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि मतदान की समाप्ति के समय से 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाना निषेध है. यह नियम सभी मीडिया हाउस और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू है.

आसान भाषा में समझिए
आसान भाषा में कहें तो चुनाव के दौरान और मतदान खत्म होने के बाद 48 घंटे तक कोई भी चैनल, अखबार या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतदाताओं के मतदान के आधार पर नतीजे दिखाने या फैलाने का काम नहीं कर सकता.

इस तरह का सख्त नियम बनाया गया
आयोग का कहना है कि चुनाव से पहले या दौरान किसी भी तरह की भविष्यवाणी या परिणाम का प्रचार मतदाताओं की राय को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस तरह का सख्त नियम बनाया गया है.

इन नियमों का पालन करना अनिवार्य
निर्वाचन आयोग के इस अधिसूचना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सके. इसे ध्यान में रखते हुए सभी मीडिया चैनलों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

इनपुट: आईएएनएस

