Bihar Chunav 2025: बिहार नफरत नहीं शांति की भूमि है, सीएम योगी पर पप्पू यादव का तंज

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार नफरत की नहीं, शांति और प्रगति की भूमि है. उन्होंने दावा किया कि योगी के आने से एनडीए की मुश्किलें बढ़ेंगी. साथ ही, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर स्पष्ट किया कि सबकुछ सुचारू रूप से चल रहा है और कांग्रेस गठबंधन को मजबूत कर रही है.
 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 12:06 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर तंज कसा है. उन्होंने दावा किया कि योगी के दौरे से एनडीए की मुश्किलें शुरू हो जाएंगी. पप्पू यादव ने कहा कि बिहार नफरत की भूमि नहीं है. यह गुरु गोविंद, महात्मा बुद्ध, लोहिया, जेपी, महात्मा गांधी, बाल्मीकि, राष्ट्रकवि दिनकर, विद्यापति और राजेंद्र बाबू की धरती है, जो शांति और प्रगति का प्रतीक है.

उन्होंने कहा कि योगी जी को समझना चाहिए था कि बिहार नफरत की भूमि नहीं, शांति की भूमि है. महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपने गठबंधन को मजबूत करती है और उसे सम्मान देती है. उन्होंने बताया कि गठबंधन की तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं. उन्होंने कहा, हम दो कदम पीछे हटकर गठबंधन को मजबूत करने को तैयार हैं. जिन्हें मुख्यमंत्री बनना है, उन्हें अहंकार छोड़ना होगा. हम सम्मान देने को तैयार हैं.

सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर उन्होंने कहा कि वह नाराज नहीं हैं और जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. पप्पू यादव ने कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कहे कि पप्पू यादव कोहिनूर है, तो बिहार एक तरफ हो जाएगा. राहुल गांधी बस हमें आशीर्वाद दे दें. उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है. उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई दिल्ली जा रहा है, कोई नाराज है.

मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए भी बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछता. उन्होंने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव बाद क्या होगा, सभी को पता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसके संकेत दिए थे. कांग्रेस की उम्मीदवार सूची पर पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने भरोसा जताया कि महागठबंधन में सब ठीक है और जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

