बीजेपी ने सहयोगी दलों के नेताओं को पटना में ही रहने को कहा, एक दो दिन में फाइनल हो सकती है सीट शेयरिंग

NDA SEAT SHARING: एनडीए में सीट शेयरिंग के लिहाज से आज और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है. एक दो दिन में सीटों पर फाइनल बातचीत कर मुहर लगाने की तैयारी है. भाजपा की ओर से सभी सहयोगी दलों के नेताओं से पटना में ही रहने को कहा गया है. उधर, भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के प्रभारी महासचिव विनोद तावड़े कुछ ही देर में पटना पहुंच जाएंगे. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार मांझी पटना में ही मौजूद हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज शाम तक दिल्ली से पटना लौट सकते हैं. दूसरी ओर, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और पार्टी के चुनाव प्रभारी बिहार के खगड़िया में होंगे और शाम तक वे भी पटना पहुंच जाएंगे. इस गहमागहमी के बीच माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल राउंड में हैं और इसके बाद इसका ऐलान किया जा सकता है.