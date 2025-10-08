Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2952591
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Trending Photos

बीजेपी ने सहयोगी दलों के नेताओं को पटना में ही रहने को कहा, एक दो दिन में फाइनल हो सकती है सीट शेयरिंग
ब्रेकिंग न्यूज

बीजेपी ने सहयोगी दलों के नेताओं को पटना में ही रहने को कहा, एक दो दिन में फाइनल हो सकती है सीट शेयरिंग

NDA SEAT SHARING: एनडीए में सीट शेयरिंग के लिहाज से आज और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है. एक दो दिन में सीटों पर फाइनल बातचीत कर मुहर लगाने की तैयारी है. भाजपा की ओर से सभी सहयोगी दलों के नेताओं से पटना में ही रहने को कहा गया है. उधर, भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के प्रभारी महासचिव विनोद तावड़े कुछ ही देर में पटना पहुंच जाएंगे. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार मांझी पटना में ही मौजूद हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज शाम तक दिल्ली से पटना लौट सकते हैं. दूसरी ओर, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और पार्टी के चुनाव प्रभारी बिहार के खगड़िया में होंगे और शाम तक वे भी पटना पहुंच जाएंगे. इस गहमागहमी के बीच माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल राउंड में हैं और इसके बाद इसका ऐलान किया जा सकता है.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

TAGS

NDA seat sharingbihar chunav 2025

Trending news

Bhojpuri news
भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मिली Y प्लस सुरक्षा, पत्नी ज्योति सिंह ने चल रहा विवाद
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज, कई मुद्दों पर चर्चा संभव
Bhojpuri news
'ज्योति सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही गोलियां', पवन सिंह के दोस्त का खुलासा
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live Update: आचार संहिता 'ऑन', 'ऑफ' नहीं पोस्टर! बिहार में नियमों की उड़ रही धज्जियां
bihar chunav 2025
पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर भावुक हुए चिराग, किया इमोशनल पोस्ट
Dhanbad News
Dhanbad News: केंदुआ मछली पट्टी में जलजमाव बना परेशानी का सबब, 200 परिवार बेहाल
bihar chunav 2025
Banka: आदर्श आचार संहिता लागू, बैनर-पोस्टर हटाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी
Jharkhand news
गढ़वा टॉड मैदान में स्टेडियम निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध, निर्माण कार्य बंद
bihar chunav 2025
14 नवंबर को बिहार के लोग रचने जा रहे हैं इतिहास: RJD नेता तेजस्वी यादव
Bihar Crime News
रिविलगंज में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, शराब के पैसे के लेन-देन में चली गोली