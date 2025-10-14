BJP Candidate List: BJP की पहली सूची में भूमिहार नेताओं का दबदबा, 17 OBC और 11 अतिपिछड़े उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. इस लिस्ट में पार्टी ने सभी सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का दावा किया है. लेकिन अगर उम्मीदवारों की जातिगत स्थिति पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि भूमिहार समाज को इस बार खास तरजीह दी गई है. पार्टी की पहली सूची में करीब 15 प्रतिशत टिकट भूमिहार समुदाय के नेताओं को मिले हैं.

बिहार चुनाव की ताजातरीन खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बीजेपी की इस पहली लिस्ट में भूमिहार समाज से आने वाले कुल 11 नेताओं को टिकट दिया गया है. इनमें बिस्फी से हरिवंश ठाकुर बचौल, गोरियाकोठी से देवेशकान्त सिंह, जाले से जिबेश मिश्रा, अरवल से मनोज शर्मा, हिसुआ से अनिल सिंह, तेघरा से रजनीश कुमार, बेगूसराय से कुंदन कुमार, लखीसराय से विजय सिन्हा, वारिसलीगंज से अरुणा देवी, तरारी से विशाल प्रशांत और बिक्रम से सिद्धार्थ सौरव का नाम शामिल है.

बीजेपी ने अपनी पहली सूची में सामाजिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है. पार्टी ने ओबीसी वर्ग से 17 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 11 सीटें अतिपिछड़ा वर्ग के नेताओं को मिली हैं. इसके अलावा 6 सीटें अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) वर्ग के लिए और 9 सीटें महिलाओं के लिए तय की गई हैं. पार्टी का कहना है कि इस सूची में समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व देने की पूरी कोशिश की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी की पहली सूची में 5 उम्मीदवार अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, जबकि एक उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति समुदाय से आता है. पार्टी ने महिला उम्मीदवारों की संख्या भी इस बार बढ़ाई है. लिस्ट में 9 महिलाओं को टिकट देकर बीजेपी ने साफ किया है कि वह महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है. बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा है. भूमिहार, ब्राह्मण, ओबीसी, दलित और महिला उम्मीदवारों के बीच संतुलन बनाकर पार्टी ने हर वर्ग को संदेश देने की कोशिश की है कि वह किसी एक जाति पर नहीं, बल्कि सभी पर भरोसा करती है.

ये भी पढ़ें- Bihar BJP News: मैथिली ठाकुर और राजद विधायक भरत बिंद BJP में शामिल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!