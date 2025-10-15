सीटिंग MLA का टिकट काट BJP ने पूर्व सांसद की पत्नी को दिया टिकट, ससुर और पति की विरासत संभालेंगी रमा निषाद

Aurai Assembly Seat: विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में एनडीए में टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है. इसी बीच बीजेपी ने मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक रामसूरत राय का टिकट काट कर पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है. हालांकि वर्तमान विधायक के कार्यकर्ताओं में रोष है और इसका विरोध किया जा रहा है. ऐसे में टिकट लेकर पहुंची पूर्व सांसद की पत्नी रमा निषाद ने औराई विधानसभा क्षेत्र के कटरा चामुंडा स्थान के माता के मंदिर में दर्शन किया और जीत का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके ससुर कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद और उनके पति अजय निषाद इस इलाके से सांसद रहे हैं और लोगों की सेवा की है. ऐसे में इस इलाके से वह चुनाव लड़ रही है तो जीत भी सुनिश्चित होगी.

कौन है भाजपा प्रत्याशी रमा निषाद

औराई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी बनाई गई रमा निषाद मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है और पूर्व सांसद स्वर्गीय कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद की बहू है. बता दें कि यह वही अजय निषाद हैं, जिनका 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा टिकट काट दिया गया था. जिसके बाद अजय निषाद ने नाराज होकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था और कांग्रेस के टिकट पर मुजफ्फरपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था. लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर घर वापसी की है. अब अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को बीजेपी ने औराई विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है.

दो बार सांसद रह चुके हैं अजय निषाद

मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक रामसूरत राय यादव समाज से आते हैं, जिनका टिकट काटा गया है. नई प्रत्याशी बनाई गए रमा निषाद सहनी समाज से आती हैं. भाजपा से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरीं रमा निषाद के ससुर स्वर्गीय कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद मुजफ्फरपुर में लोकसभा से चार बार संसद रह चुके हैं, तो उनके पति अजय निषाद दो बार सांसद रह चुके हैं. ऐसे में रमा निषाद अब अपने ससुर और पति की विरासत को संभालने के लिए विधानसभा चुनाव में किस्मत को आजमाने वाली है. रमा निषाद ने कहा कि मुजफ्फरपुर के औराई के लोगों के लिए उनके ससुर और उनके पति ने काफी सेवा किया था, अब एक बार फिर उन्हें औराई विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका मिला है.