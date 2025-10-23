Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2972529
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: 'एक भी सीट नहीं मिली, फिर समीक्षा करके क्या फर्क पड़ेगा', BJP नेता ने ली JMM की चुटकी

Bihar Chunav 2025: JMM  झारखंड में कांग्रेस-राजद के साथ गठबंधन में है. बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम महागठबंधन के साथ मिलकर अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारना चाहता था, बताया जाता है कि जेएमएम छह सीटों की मांग कर रहा था.  वही, झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने जेएमएम को लेकर कहा कि JMM की समीक्षा बैठक से बिहार और झारखंड की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 23, 2025, 04:14 PM IST

Trending Photos

भाजपा नेता सीपी सिंह
भाजपा नेता सीपी सिंह

Bihar Chunav 2025: झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) पर जोरदार हमला किया. उन्होंने कहा कि जेएमएम की समीक्षा बैठक से बिहार और झारखंड की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. गठबंधन की समीक्षा को लेकर जेएमएम की घोषणा पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस समीक्षा का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि चुनाव के बाद समीक्षा की बात क्यों की जा रही है. जेएमएम बिहार चुनाव नहीं लड़ रही, गठबंधन में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली. फिर समीक्षा करके क्या फर्क पड़ेगा?

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

'भाजपा के डर से 'चोर-चोर मौसेरे भाई' एक हो रहे हैं'
उन्होंने कहा कि इससे न तो बिहार की जनता को फर्क पड़ता है और न ही झारखंड की जनता को. भाजपा के डर से 'चोर-चोर मौसेरे भाई' एक हो रहे हैं. जेएमएम में समीक्षा बैठक करने की हिम्मत नहीं है. यह सब सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए किया जा रहा है. इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला. 

Add Zee News as a Preferred Source

राजद-कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप 
बता दें कि जेएमएम झारखंड में कांग्रेस-राजद के साथ गठबंधन में है. चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम महागठबंधन के साथ मिलकर अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारना चाहता था, बताया जाता है कि जेएमएम छह सीटों की मांग कर रहा था. लेकिन महागठबंधन की ओर से सीट नहीं मिलने से जेएमएम में नाराजगी थी. यही वजह है कि जेएमएम ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया. इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि महागठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं है. 

जेएमएम ने राजद-कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप भी लगाया. हालांकि, झारखंड कांग्रेस नेताओं ने माना है कि जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहता था, जो स्वाभाविक भी है. कांग्रेस नेताओं की मानें तो जेएमएम को सीट मिलनी चाहिए थी. गठबंधन में क्या तय हुआ, इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सीट नहीं मिली, यह दुखद है. कांग्रेस नेताओं के अनुसार, हेमंत सोरेन त्याग करना जानते हैं; चुनाव के बाद सबकुछ सुलझा लिया जाएगा.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'JDU खत्म हो जाएगी, BJP नहीं बनाएगी नीतीश को CM', तेजस्वी यादव का बड़ा दावा
Bankipur Assembly seat
दशकों से BJP का मजबूत किला रहा बांकीपुर सीट, क्या इस बार भेद पाएगा महागठबंधन? समझें
bihar chunav 2025
'तेजस्वी का नेतृत्व क्यों नहीं मान रहे राहुल गांधी?' बीजेपी MP मनोज तिवारी ने पूछा
Jharkhand news
टीचर से बनीं बिजनेस वुमेन, विदेशों में भी हैं कस्टमर, 400 पेंटरों को दिया रोगजार
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव में 1065 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज, इन बड़े दलों को भी हुआ नुकसान
bihar chunav 2025
एक ओर विकास है, दूसरी तरफ विनाश, जनता तय करेगी बिहार की दिशा: सम्राट चौधरी
bihar chunav 2025
बॉलीवुड में स्टेज डिजाइनर से सन ऑफ मल्लाह तक... मुकेश सहनी ने पहली जंग तो जीत ली
chhath puja 2025
दानापुर और पटना के छठ घाटों पर तैयारियां शुरू,जलस्तर और सुरक्षा पर कड़ी निगरानी
bihar chunav 2025
तेजस्वी ने चुनाव से पहले मंत्रिमंडल बना लिया...बीजेपी नेता का महागठबंधन पर तगड़ा वार
bihar chunav 2025
लालू प्रसाद यादव का कोई तोड़ नहीं... फिर लगाया वीटो पावर तो सरेंडर हो गई कांग्रेस