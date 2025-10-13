Advertisement
Bihar Chunav 2025: बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, बोले- 'पार्टी के लिए...'

Bihar Elections 2025: बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि वह पार्टी के लिए करते काम रहेंगे. चर्चा थी कि अरुण सिन्हा का टिकट कट सकता है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Oct 13, 2025, 11:07 AM IST

बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान (File Photo)
Bihar Chunav 2025: बीजेपी ने अभी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन उससे पहले ही पटना के कुम्हरार से अरुण कुमार सिन्हा ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी. वैसे, चर्चा थी कि अरुण सिन्हा का टिकट कट सकता है. ऐसे में उन्होंने पहले ही चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी. हालांकि, उन्होंने संगठन के लिए काम करते रहने की बात कही है. अरुण कुमार सिन्हा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी दी है.

उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर सोमवार को लिखा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लडूंगा, लेकिन संगठन के लिए कार्य करता रहूंगा. पिछले 25 वर्षों में आप सभी ने जो विश्वास और सहयोग दिया उसका सदा आभारी रहूंगा. कार्यकर्ता सर्वोपरि, संगठन सर्वोपरि.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने रविवार को सीट के बंटवारे की घोषणा कर दी है. इस बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 29 सीट मिली हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह-छह सीटें मिली हैं. महागठबंधन में आज सीट बंटवारे की घोषणा होने की उम्मीद है.

बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी. इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: BJP Candidates First List: BJP ने किए उम्मीदवारों के नाम तय, आज जारी होगी पहली लिस्ट

महागठबंधन एनडीए का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोजपा (रामविलास) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए में शामिल हैं. बिहार की चुनावी जंग में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी राज्य की सभी 243 सीटों पर दावा ठोक दिया है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें:NDA सीट बंटवारा, मांझी और कुशवाहा को 6-6 सीटें, जानें संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट

bihar chunav 2025

