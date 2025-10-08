Advertisement
जिन 4 विधायकों ने पाला बदला था, उनको भी एडजस्ट करेगी भाजपा, आज चुनाव समिति की बड़ी बैठक

BJP Election Committee Meeting: भाजपा चुनाव समिति की पटना में बुधवार को बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर विचार किया जाएगा. इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि किस प्रत्याशी का टिकट कटने वाला है और कहां नए प्रत्याशी उतारे जाएंगे. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:06 PM IST

BJP Election Committee Meeting: भारतीय जनता पार्टी की पटना में बुधवार को चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है. दोपहर में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, जिसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी. बताया जा रहा है कि इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि मौजूदा विधायकों में से कितनों के टिकट कटेंगे और कितने नए प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा. बैठक में पाला बदलकर भाजपा के साथ आने वाले 4 विधायकों की सीटों पर भी विचार किया जाएगा. बीजेपी चुनाव समिति के सदस्य प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि हर सीट पर तीन नामों का पैनल बनेगा. आज एक-एक सीट पर चर्चा की जाएगी. सहयोगी दलों के उम्मीदवार से किस तरह के समीकरण होंगे, इस पर भी चर्चा की जाएगी. विपक्ष का संभावित उम्मीदवार कौन होगा, उसका क्या समीकरण होगा, उस पर भी बात होगी. बैठक में तय प्रत्याशियों के पैनल की सूची बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा, जो अंतिम फैसला लेगी.

यह कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को रेस से बाहर कर सकती है. इसके अलावा पिछले 5 साल में विवादों में रहे नेताओं से भाजपा किनारा कर सकती है. लोजपा रामविलास से गठबंधन के चलते भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटिंग विधायकों को भी बैठाना पड़ सकता है या फिर किसी दूसरी सीट से उतारना पड़ सकता है. पिछली बार लोजपा रामविलास एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार वह एनडीए का हिस्सा है. 

पिछले साल एक विधायक का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. संभव है कि उस विधायक का टिकट कट जाए और उनके बदले किसी और को मौका दिया जाए. यह भी चर्चा चल रही है कि भाजपा एक या दो केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतार सकती है. इसमें चंपारण के एक दिग्गज नेता के नाम की भी चर्चा हो रही है. भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता अपने बेटे को प्रत्याशी बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं. संभव है कि उनमें से कुछ की बात मान ली जाए और कुछ की अनसुनी कर दी जाए. 

इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फीडबैक और पार्टी के अंदरूनी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर भी प्रत्याशियों के चयन में फैसला लिया जा सकता है. जिस विधानसभा क्षेत्र में विधायकों को लेकर नाराजगी है, पार्टी वहां प्रत्याशी बदलने पर विचार कर सकती है.

