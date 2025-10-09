Bihar Chunav 2025: बिहार से लगने वाली सीमाएं सील, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद साहिबगंज जिला प्रशासन ने बिहार से लगने वाली सीमाओं पर चौकसी तेज कर दी है. चुनावी माहौल को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोका जा सके. जिला पुलिस अधीक्षक (SP) अमित कुमार सिंह ने सभी थानों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि चूंकि बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

SP ने जानकारी दी कि साहिबगंज जिले में फिलहाल तीन मुख्य चेकपोस्ट बनाए गए हैं — भागैया, मिर्जाचौकी और मिर्जाचौकी मार्ग पर. इन चेकपोस्टों पर चौबीसों घंटे पुलिस बल की तैनाती की गई है. साथ ही सीमावर्ती इलाकों में गश्त भी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वाहन की समय रहते जांच की जा सके. बिहार राज्य की सीमा से सटे इलाकों में भी इसी तरह की निगरानी की जा रही है और दोनों राज्यों की पुलिस संयुक्त रूप से समन्वय बनाकर कार्य कर रही है.

उन्होंने आगे कहा कि सीमा से जुड़ने वाले कुछ अन्य रास्ते फिलहाल बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं. जैसे ही पानी उतर जाएगा, उन रास्तों पर भी चेकपोस्ट स्थापित किए जाएंगे. इसके साथ ही दोनों राज्यों के बीच अपराधियों की सूची का आदान-प्रदान किया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या आपराधिक गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

एसपी ने कहा कि पुलिस की नजर विशेष रूप से उन लोगों पर रहेगी जो अपराध, तस्करी या चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं. शराब, पैसा, हथियार और अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है.

