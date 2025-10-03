Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव की काउंटडाउन शुरू, CEC ज्ञानेश कुमार आज पहुंच रहे पटना, कल पार्टी प्रतिनिधियों संग करेंगे बैठक

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ आज (शुक्रवार, 03 अक्टूबर) पटना पहुंच रहे हैं. यहां वे चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे. इसके बाद चुनाव आयोग की टीम कल यानी शनिवार (04 अक्टूबर) को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ रिव्यू बैठक करेंगे. सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में मतदान की तारीखों को लेकर रायशुमारी होगी. इसके बाद चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी. इससे पहले सीईसी ज्ञानेश कुमार ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी.

जानकारी के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से आज पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी अहम जानकारियां दी जाएंगी और उन्हें यह समझाया जाएगा कि चुनाव के दौरान उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां क्या होंगी. सूत्रों के मुताबिक, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य पर्यवेक्षकों को चुनावों के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए संवेदनशील बनाना है. केंद्रीय पर्यवेक्षकों को बताया जाएगा कि मतदान से लेकर मतगणना तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. इसके बाद चुनाव आयोग की टीम कल यानी 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ रिव्यू बैठक करेगी. यह बैठक पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में आयोजित होगी. इस बैठक में आरजेडी, भाजपा, जद(यू) और कांग्रेस सहित अन्य प्रमुख दल शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें- चुनाव से पहले शुरू हुआ दल-बदल का खेल! JDU विधायक संजीव कुमार आज ज्वाइन करेंगे RJD

Add Zee News as a Preferred Source

छठ पूजा के बाद हो सकते हैं चुनाव?

सूत्रों के मुताबिक, दशहरा, छठ और दीवाली जैसे त्योहारों को देखते हुए चुनावी तिथियां तय की जाएंगी. बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. वर्तमान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सत्ता पर काबिज है. वहीं विपक्षी महागठबंधन और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मजबूती से चुनावी मैदान में हैं.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!