Bihar: चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले CEC ज्ञानेश कुमार ने सभी ऑब्जर्वर के साथ की बैठक

Bihar Chunav 2025: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनावों के लिए नव नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की. अपने संबोधन में CEC ज्ञानेश कुमार ने उन्हें लोकतंत्र के पथप्रदर्शक बताया.

Oct 03, 2025, 06:07 PM IST

Bihar Chunav 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आज बिहार विधानसभा के आम चुनाव और कुछ राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए नियुक्त किए जाने वाले सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों की ब्रीफिंग आयोजित की. इस बैठक में कुल 425 अधिकारी शामिल हुए, जिनमें 287 आईएएस अधिकारी, 58 आईपीएस अधिकारी तथा 80 आईआरएस/आईआरएएस/आईसीएएस और अन्य सेवाओं के अधिकारी सम्मिलित थे. यह ब्रीफिंग बैठक नई दिल्ली स्थित IIIDEM में आयोजित की गई.

'सख्ती और निष्पक्षता से पालन सुनिश्चित करें'

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षकों को संबोधित किया. अपने संबोधन में सीईसी ज्ञानेश कुमार ने उन्हें लोकतंत्र के पथप्रदर्शक बताया. आयोग की आंख और कान के रूप में केंद्रीय पर्यवेक्षकों से अपेक्षा की गई कि वे सभी चुनावी कानूनों, नियमों और दिशा-निर्देशों से स्वयं को भली-भांति परिचित करें, सीधे मैदानी स्तर पर सूचना दें और इनका सख्ती और निष्पक्षता से पालन सुनिश्चित करें.

'शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें'

पर्यवेक्षकों को यह निर्देश भी दिए गए कि वे राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं के लिए पूरी तरह सुलभ रहें और उनकी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें. पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा करने और मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करने के निर्देश दिए गए. 

क्या होता है पर्यवेक्षकों का दायित्व?

आयोग, संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के तहत प्रदत्त व्यापक शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है. इन पर्यवेक्षकों का दायित्व स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में आयोग की सहायता करना और मैदानी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के कुशल और प्रभावी प्रबंधन की निगरानी करना होता है. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

