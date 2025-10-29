'धर्म के नाम पर विरोध ठीक नहीं', मरांडी और ओवैसी पर बरस पड़े चिराग पासवान

Bihar News: चिराग पासवान ने औवेसी के उस बयान को आड़े हाथ लिया, जिसमें AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान को बीजेपी को वोट नहीं देने की बात कह रहे हैं. चिराग पासवान ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व से मुसलमान को दूर की बात कह रहे हैं, क्योंकि ओवैसी डर रहे हैं कि उनके विधायक जीत कर आते हैं तब पर भी उनका साथ छोड़ देते हैं. ओवैसी डर की राजनीति फैला रहे हैं. मुसलमान डर की राजनीति से बाहर निकले, मुसलमान कब तक डर कर रहेंगे. मुसलमान जिसको सत्ता में लाना चाहते हैं. उसको वोट दीजिए और सवाल पूछिए कि मेरे लिए क्या किया है. राजद से अगर मुसलमान सवाल पूछता कि आपने मेरे लिए क्या किया तो आज हालात मुसलमान के ऐसे नहीं होते. केंद्र ने कौन सी योजना से मुस्लिम को दूर रखा है? ओवैसी किस आधार पर यह बात कर रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम के लिए काम नहीं करती है.

'विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष के खिलाफ भ्रम फैलाना'

SIR के विरोध में टीएमसी नेताओं के बयान बाजी पर चिराग पासवान ने कहा विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष के खिलाफ भ्रम फैलाना.लोकसभा चुनाव के समय भी आरक्षण खत्म करने का मुद्दा बनाया था, लेकिन पीएम मोदी ने सरकार बनाया. राहुल गांधी 2 महीने से कहां गायब हैं? SIR के मुद्दे पर वह समझ चुके हैं कि इस पर बिहार में कुछ नहीं होने जा रहा है. अगर किसी के साथ गलत होता तो विरोध होता, पूरे देश में SIR होगा.

'धर्म के नाम पर विरोध पैदा करने वालों का मैं विरोध करता हूं'

झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बयान 'मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते हैं'. इस पर चिराग पासवान ने कहा कि मुसलमान किसको वोट देते हैं, नहीं देते हैं, यह चिंता का विषय नहीं है. ओवैसी मुसलमान को कहते हैं कि वो वोट ना करें, इस बात की चिंता है. मुसलमान देश की एक बड़ी आबादी है और कभी भी मुसलमान को नजरअंदाज कर ना हमारी सरकार चल सकती है, ना हम ऐसा चलाना चाहते हैं. धर्म के नाम पर विरोध पैदा करने वालों का मैं विरोध करता हूं.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

