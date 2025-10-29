Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2979909
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'धर्म के नाम पर विरोध ठीक नहीं', मरांडी और ओवैसी पर बरस पड़े चिराग पासवान

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ओवैसी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ओवैसी डर की राजनीति फैला रहे हैं. मुसलमान डर की राजनीति से बाहर निकले, मुसलमान कब तक डर कर रहेंगे. मुसलमान किसको वोट देते हैं, नहीं देते हैं, यह चिंता का विषय नहीं है. ओवैसी मुसलमान को कहते हैं कि मुसलमान वोट ना करें, इस बात की चिंता है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 29, 2025, 01:32 PM IST

Trending Photos

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान

Bihar News: चिराग पासवान ने औवेसी के उस बयान को आड़े हाथ लिया, जिसमें AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान को बीजेपी को वोट नहीं देने की बात कह रहे हैं. चिराग पासवान ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व से मुसलमान को दूर की बात कह रहे हैं, क्योंकि ओवैसी डर रहे हैं कि उनके विधायक जीत कर आते हैं तब पर भी उनका साथ छोड़ देते हैं. ओवैसी डर की राजनीति फैला रहे हैं. मुसलमान डर की राजनीति से बाहर निकले, मुसलमान कब तक डर कर रहेंगे. मुसलमान जिसको सत्ता में लाना चाहते हैं. उसको वोट दीजिए और सवाल पूछिए कि मेरे लिए क्या किया है. राजद से अगर मुसलमान सवाल पूछता कि आपने मेरे लिए क्या किया तो आज हालात मुसलमान के ऐसे नहीं होते. केंद्र ने कौन सी योजना से मुस्लिम को दूर रखा है? ओवैसी किस आधार पर यह बात कर रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम के लिए काम नहीं करती है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

Add Zee News as a Preferred Source

'विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष के खिलाफ भ्रम फैलाना'
SIR के विरोध में टीएमसी नेताओं के बयान बाजी पर चिराग पासवान ने कहा विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष के खिलाफ भ्रम फैलाना.लोकसभा चुनाव के समय भी आरक्षण खत्म करने का मुद्दा बनाया था, लेकिन पीएम मोदी ने सरकार बनाया. राहुल गांधी 2 महीने से कहां गायब हैं? SIR के मुद्दे पर वह समझ चुके हैं कि इस पर बिहार में कुछ नहीं होने जा रहा है. अगर किसी के साथ गलत होता तो विरोध होता, पूरे देश में SIR होगा.

'धर्म के नाम पर विरोध पैदा करने वालों का मैं विरोध करता हूं'
झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बयान 'मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते हैं'. इस पर चिराग पासवान ने कहा कि मुसलमान किसको वोट देते हैं, नहीं देते हैं, यह चिंता का विषय नहीं है. ओवैसी मुसलमान को कहते हैं कि वो वोट ना करें, इस बात की चिंता है. मुसलमान देश की एक बड़ी आबादी है और कभी भी मुसलमान को नजरअंदाज कर ना हमारी सरकार चल सकती है, ना हम ऐसा चलाना चाहते हैं. धर्म के नाम पर विरोध पैदा करने वालों का मैं विरोध करता हूं.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'धर्म के नाम पर विरोध ठीक नहीं', मरांडी और ओवैसी पर बरस पड़े चिराग पासवान
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव का सबसे गरीब और सबसे अमीर कैंडिडेट कौन? यहां देखिए
Jharkhand news
6 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने पर सियासत तेज, आरोपों पर JMM-कांग्रेस का पलटवार
bihar chunav 2025
'मुझे नीतीश कुमार पर गर्व', मुकेश सहनी के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल
Pushpam Priya Choudhary
बिहार चुनाव में फिर चर्चा में आईं पुष्पम प्रिया चौधरी, इमोशनल ट्वीट से खींचा ध्यान
Bihar Jharkhand Political news
Chaibasa: लाठीचार्ज के विरोध में BJP का बंद, सड़को पर पसरा सन्नाटा
bihar chunav 2025
17 महीने में जो काम किया, गिरिराज सिंह ने अभी तक इतना काम नहीं किया होगा: तेजस्वी
Dhanbad News
'न दोहराई जाए गलती', सोरेन सरकार ने शुरू किया लग्जरी ब्लड डोनेशन वैन , जानिए मामला
Bihar Crime News
छठ महापर्व पर बाढ़ अनुमंडल में बदमाशों का तांडव! दो लोगों को मारी गोली
bihar chunav 2025
लोगों ने फाड़े JDU के झंडे, मंत्री महेश्वर हजारी के सामने लगे मुर्दाबाद के नारे