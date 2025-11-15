Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3004798
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

जैसे चुनाव का नतीजा आया, वैसे ही चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को फोन लगाया, फिर पहुंच गए मिलने, जानें वजह

Bihar Chunav 2025: चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और जीत की बधाई दी. चिराग पासवान ने 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, 'बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर एनडीए के प्रचंड बहुमत की हार्दिक बधाई दीं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 15, 2025, 01:11 PM IST

Trending Photos

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है. इस दौरान, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत की बधाई दी. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा (रामविलास) का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार (15 नवंबर) सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचा. मुलाकात के दौरान एक-दूसरे को चुनाव में मिली जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी गईं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के पश्चात आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर उन्हें एनडीए के प्रचंड बहुमत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं.' लोजपा (रामविलास) के प्रमुख ने मीडिया से भी बातचीत की और कहा, 'मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई और शुभकामनाएं देने आया था. शुक्रवार को मुख्यमंत्री को जीत के बाद फोन पर बधाई दी और अगले दिन, शनिवार को व्यक्तिगत रूप से मिलने आए.'

Add Zee News as a Preferred Source

चिराग पासवान ने अपने बयान में कहा, 'मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के हर घटक दल की भूमिका को सराहा है. उन्होंने मतदान के दिन भी विशेष तौर पर लोजपा (रामविलास) के प्रत्याशी का समर्थन करने का काम किया. हमने भी जदयू के प्रत्याशियों के समर्थन में काम किया.' उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत सहयोगी दल के एक-दूसरे के ईमानदारी से समर्थन के बगैर संभव नहीं थी. ईमानदार समर्थन ही बड़ी जीत की वजह रहा है.

बता दें कि 14 नवंबर को घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 243 में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की है. इसमें सबसे अधिक सीटें (89) भाजपा ने जीतीं. जदयू को 85, लोजपा (रामविलास) को 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटों पर जीत मिली है.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Chirag PaswanCM nitish kumar

Trending news

bihar chunav 2025
कौन हैं छोटी कुमारी, जिन्होंने खेसारी लाल यादव का फीका किया स्टारडम
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के बाद BJP का सफाई अभियान शुरू! आरके सिंह को पार्टी से बाहर किया
bihar chunav 2025
असदुद्दीन और मायावती के लिए आई खुशखबरी, तो बिहार की जनता ने 'पीके' को क्यों रुलाया?
bihar chunav 2025
इस बार भी CM बनने के बाद भी इन 2 मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे नीतीश
bihar chunav 2025
वो एक सीट जहां मोदी-नीतीश लहर के बीच भी पलट गई बाजी! 30 वोट 'कांटे' की तरह चुभे
Jharkhand Foundation Day
'वनांचल' से कैसे बना झारखंड? जानिए क्या है इसका शाब्दिक अर्थ
JDU
'लालू-धृतराष्ट्र, राबड़ी- गांधारी तो तेजस्वी-दुर्योधन', JDU का RJD पर पोस्टर अटैक
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में देर रात घर में आग, एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत
bihar chunav 2025
2 सीटें और कम हो जातीं तो तेजस्वी के लिए हो जाता बड़ा संकट, ये पद भी हाथ से चला जाता
bihar chunav result
समधन की सियासी धमक! जीतन राम मांझी के बेटे की सास बनीं विधायक