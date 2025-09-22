'सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं', चिराग पासवान ने फिर दिखाए तेवर, विपक्ष पर भी बोला हमला

Bihar Chunav 2025: पटना में कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक होने जा रही है. इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को कहा कि अच्छा लगा कांग्रेस कार्यसमिति को बिहार और पटना की याद तो आई. उन्होंने कहा कि आखरी बार बिहार में कब CWC की बैठक हुई थी, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है. चिराग पासवान ने कहा कि यह कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव को इस बात का जवाब है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेगा. चिराग पासवान ने कहा कि अब सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू होगा. शुभ दिनों की शुरुआत है तो मुझे लगता है कि शुभ दिनों में शुभ बात होगी तो सब अच्छा रहेगा. उन्होंने कहा कि सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं होगा.

चिराग पासवान ने कहा कि CWC मतलब कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, कांग्रेस में निर्णय लेने वाले जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, वह सब यहां पर होंगे. यह महागठबंधन में दबाव और वर्चस्व की लड़ाई है. जिस तरीके से पिछली बार हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा गया था, इस बार कांग्रेस की तरफ से इस बात का जवाब देने की कोशिश की जा रही है. हालांकि चिराग पासवान ने यह भी कहा कि यह उनके गठबंधन की बातें हैं. उनकी चिंता अगर हमलोग करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे.

तेलंगाना चुनाव से पहले वहां CWC की बैठक हुई थी और उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आ गई थी. अब बिहार में यही प्रयोग दोहराया जा रहा है. इस सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा, वहां पर कांग्रेस विपक्ष में थी. बिहार में कांग्रेस CWC की कई बैठकें कर ले तो कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अकेले दम पर चुनाव लड़कर दिखाए. न कांग्रेस में यह हिम्मत है और न ही राजद में. ये लोग बस चिराग पासवान पर निशाना साधेंगे. मैंने तो अकेले 137 सीटों पर चुनाव लड़कर दिखा दिया था. इनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है.

प्रियंका गांधी के बिहार दौरे और महिलाओं के साथ संवाद को लेकर चिराग पासवान बोले, वे बिल्कुल आएं और महिलाओं से संवाद करें. यह तो बहुत पहले होना चाहिए था. फिर भी वह बिहार आ रही हैं तो उनका स्वागत है.