'सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं', चिराग पासवान ने फिर दिखाए तेवर, विपक्ष पर भी बोला हमला
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2932591
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं', चिराग पासवान ने फिर दिखाए तेवर, विपक्ष पर भी बोला हमला

NDA Seat Sharing: चिराग पासवान सीट शेयरिंग पर अपने रुख को लेकर अडिग दिख रहे हैं. हालांकि अंदरखाने बातचीत जरूर चल रही होगी. सभी दल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए अधिक से अधिक सीटों की डिमांड करते हैं, लेकिन जब गठबंधन के टेबल पर बातचीत होती है तो सभी को मानना पड़ता है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 22, 2025, 05:48 PM IST

Trending Photos

'सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं', चिराग पासवान ने फिर दिखाए तेवर, विपक्ष पर भी बोला हमला
'सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं', चिराग पासवान ने फिर दिखाए तेवर, विपक्ष पर भी बोला हमला

Bihar Chunav 2025: पटना में कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक होने जा रही है. इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को कहा कि अच्छा लगा कांग्रेस कार्यसमिति को बिहार और पटना की याद तो आई. उन्होंने कहा कि आखरी बार बिहार में कब CWC की बैठक हुई थी, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है. चिराग पासवान ने कहा कि यह कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव को इस बात का जवाब है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेगा. चिराग पासवान ने कहा कि अब सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू होगा. शुभ दिनों की शुरुआत है तो मुझे लगता है कि शुभ दिनों में शुभ बात होगी तो सब अच्छा रहेगा. उन्होंने कहा कि सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं होगा. 

READ ALSO: राजतंत्र में राज तो लोकतंत्र में कब्जाई जाती हैं पार्टियां;तेजस्वी ने खामोशी से...

चिराग पासवान ने कहा कि CWC मतलब कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, कांग्रेस में निर्णय लेने वाले जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, वह सब यहां पर होंगे. यह महागठबंधन में दबाव और वर्चस्व की लड़ाई है. जिस तरीके से पिछली बार हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा गया था, इस बार कांग्रेस की तरफ से इस बात का जवाब देने की कोशिश की जा रही है. हालांकि चिराग पासवान ने यह भी कहा कि यह उनके गठबंधन की बातें हैं. उनकी चिंता अगर हमलोग करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

तेलंगाना चुनाव से पहले वहां CWC की बैठक हुई थी और उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आ गई थी. अब बिहार में यही प्रयोग दोहराया जा रहा है. इस सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा, वहां पर कांग्रेस विपक्ष में थी. बिहार में कांग्रेस CWC की कई बैठकें कर ले तो कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अकेले दम पर चुनाव लड़कर दिखाए. न कांग्रेस में यह हिम्मत है और न ही राजद में. ये लोग बस चिराग पासवान पर निशाना साधेंगे. मैंने तो अकेले 137 सीटों पर चुनाव लड़कर दिखा दिया था. इनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है.

READ ALSO: तेजस्वी यादव की सभा में भाजपा विधायक को गाली देने वाला RJD कार्यकर्ता गिरफ्तार

प्रियंका गांधी के बिहार दौरे और महिलाओं के साथ संवाद को लेकर चिराग पासवान बोले, वे बिल्कुल आएं और महिलाओं से संवाद करें. यह तो बहुत पहले होना चाहिए था. फिर भी वह बिहार आ रही हैं तो उनका स्वागत है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Chirag Paswan

Trending news

West Champaran news
पश्चिम चंपारण को मिलेगा विकास का तोहफा, सीएम नीतीश कल करेंगे योजनाओं का लोकार्पण
ranchi crime news
Ranchi News: चर्चित बिल्डर कमल भूषण की हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद, दो बरी
Jharkhand news
मधुपुर में HDFC बैंक में भीषण डाका, लाखों रुपए कैश सहित जेवरात की लूट
Varun Dhawan
‘पनवाड़ी’ गाने पर वरुण धवन और खेसारी लाल यादव का स्विमिंग पूल डांस वायरल
Bihar politics
तेजस्वी यादव की सभा में भाजपा विधायक को गाली देने वाला RJD कार्यकर्ता गिरफ्तार
Buxar Tata Superfast Train
टाटा-बक्सर सुपरफास्ट ट्रेन में लगी आग, यात्रियों में भगदड़ से मचा हड़कंप
bihar jehanabad news
करंट लगने से हवलदार की मौत, इन्वर्टर बैटरी में पानी डालते समय हुआ हादसा
Arif Mohammad Khan
'राम के आदर्श अपनाकर करें राष्ट्र निर्माण में योगदान': राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान
Sasaram News
सासाराम में नवरात्रि के पहले दिन 10 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत
Sitamarhi News
पूजा पंडालों में शस्त्र का वितरण कर रहे हैं BJP विधायक, बोले- 2014 में असुर...
;