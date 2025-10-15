'विकास कार्यों की गति का हिस्सा बनने बिहार आई हूं', CM रेखा गुप्ता ने किया NDA की जीत का दावा

Bihar Chunav 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंची, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया और कहा कि प्रदेश में चौतरफा विकास के कार्य हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की जीत हो रही है. यहां पर लोगों के मन में एनडीए को लेकर साफ उत्साह देखने को मिल रहा है. इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि आगामी चुनाव में एनडीए बाजी मारने जा रही है. प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से हमारे पक्ष में है. इस बात को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता है.

'बह रही है चौतरफा विकास की बयार'

उन्होंने कहा कि मुझे यहां पर विकास के कार्य होते हुए दिख रहे हैं. मुझे यह साफ पता लग रहा है कि किस तरह से मौजूदा सरकार ने यहां पर विकास के कार्यों को गति दी है. यहां पर चौतरफा विकास की बयार बह रही है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है. बिहार में इस समय हो रहे विकास के कार्यों को देखते हुए लोगों के बीच में खुशी का माहौल है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बिहार की धरती को दिल से प्रणाम करती हूं. मुझे यहां पर आकर यह साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह यहां पर विकास के कार्य किए गए हैं. हर जगह हमें विकास से संबंधित कार्य होते हुए देखने को मिल रहे हैं और मैं एक बात कहना चाहती हूं कि आने वाले दिनों में यह सिलसिला और तेजी से बढ़ेगा. प्रदेश के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता यह सरकार नहीं कर रही है.

'विकास के पथ पर अग्रसर होता रहेगा'

उन्होंने कहा कि बिहार में हो रहे विकास कार्यों की गति का हिस्सा बनने के लिए मैं खुद बिहार की धरती पर आई हूं. मैं चाहती हूं कि बिहार में हो रहे विकास कार्यों का हिस्सा बन सकूं. बिहार आगामी दिनों में इसी तरह से विकास के पथ पर अग्रसर होता रहेगा. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नवंबर को 121 विधानसभाओं के लिए और दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 विधानसभाओं के लिए। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

-आईएएनएस

