Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2962854
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'विकास कार्यों की गति का हिस्सा बनने बिहार आई हूं', CM रेखा गुप्ता ने किया NDA की जीत का दावा

Bihar Chunav 2025: नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने पटना पहुंची दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे यहां पर विकास के कार्य होते हुए दिख रहे हैं. मुझे यह साफ पता लग रहा है कि किस तरह से मौजूदा सरकार ने यहां पर विकास के कार्यों को गति दी है. यहां पर चौतरफा विकास की बयार बह रही है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 15, 2025, 04:29 PM IST

Trending Photos

CM रेखा गुप्ता
CM रेखा गुप्ता

Bihar Chunav 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंची, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया और कहा कि प्रदेश में चौतरफा विकास के कार्य हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की जीत हो रही है. यहां पर लोगों के मन में एनडीए को लेकर साफ उत्साह देखने को मिल रहा है. इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि आगामी चुनाव में एनडीए बाजी मारने जा रही है. प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से हमारे पक्ष में है. इस बात को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

'बह रही है चौतरफा विकास की बयार'
उन्होंने कहा कि मुझे यहां पर विकास के कार्य होते हुए दिख रहे हैं. मुझे यह साफ पता लग रहा है कि किस तरह से मौजूदा सरकार ने यहां पर विकास के कार्यों को गति दी है. यहां पर चौतरफा विकास की बयार बह रही है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है. बिहार में इस समय हो रहे विकास के कार्यों को देखते हुए लोगों के बीच में खुशी का माहौल है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बिहार की धरती को दिल से प्रणाम करती हूं. मुझे यहां पर आकर यह साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह यहां पर विकास के कार्य किए गए हैं. हर जगह हमें विकास से संबंधित कार्य होते हुए देखने को मिल रहे हैं और मैं एक बात कहना चाहती हूं कि आने वाले दिनों में यह सिलसिला और तेजी से बढ़ेगा. प्रदेश के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता यह सरकार नहीं कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'NDA में यह कहना कि कुछ ठीक नहीं, बिल्कुल गलत', मतभेद की खबरों पर बोले संजय झा

'विकास के पथ पर अग्रसर होता रहेगा'
उन्होंने कहा कि बिहार में हो रहे विकास कार्यों की गति का हिस्सा बनने के लिए मैं खुद बिहार की धरती पर आई हूं. मैं चाहती हूं कि बिहार में हो रहे विकास कार्यों का हिस्सा बन सकूं. बिहार आगामी दिनों में इसी तरह से विकास के पथ पर अग्रसर होता रहेगा. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नवंबर को 121 विधानसभाओं के लिए और दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 विधानसभाओं के लिए। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. 

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025CM Rekha Gupta

Trending news

Jharkhand news
'खाएं या जलाएं', जमशेदपुर की इस महिला का दिवाली गिफ्ट हैम्पर देख हो जाएंगे शॉक्ड
bihar chunav 2025
अब बिहार में NDA और महागठबंधन ही नहीं, मैदान में आ गया GDA भी, जानिए कौन-कौन शामिल
bihar chunav 2025
'विकास कार्यों का हिस्सा बनने बिहार आई हूं', CM रेखा ने किया NDA की जीत का किया दावा
Jyoti Singh
'मुझे 30 करोड़ चाहिए',ज्योति सिंह ने पवन सिंह से रख दी एलिमनी में ये डिमांड,जानें सच
Upendra Kushwaha
उपेंद्र कुशवाहा विवाद सुलझा, अब NDA में सबकुछ ठीक: दिलीप जायसवाल
bihar chunav 2025
'NDA में यह कहना कि कुछ ठीक नहीं, बिल्कुल गलत', मतभेद की खबरों पर बोले संजय झा
bihar chunav 2025
नामांकन से पहले बीजेपी के बागी नेता अमित कुमार देव गिरफ्तार
Bhojpuri news
'जीतादी छठी माई', तेजस्वी यादव की जीत के लिए खेसारी लाल यादव ने की पूजा!
bihar chunav 2025
'जनता ही मालिक', सिंबल मिलने के बाद उम्मीदवारों ने जनता से मांगा आशीर्वाद
Bihar Political News
जहानाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का तांडव, 1 की मौत: 1 घायल