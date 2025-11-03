दरभंगा में गरजे सीएम योगी, कहा- गठबंधन में तीन बंदर, एक का नाम पप्पू, दूसरे का टप्पू और तीसरे का नाम अप्पू

CM Yogi on Mahagathbandhan: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार (3 नवंबर) बिहार के दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्याधाम में भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं और अगर अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, तो मिथिला की धरती पर मां जानकी भी विराजमान होंगी. मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण सीतामढ़ी में डबल इंजन की सरकार कर रही है. उन्होंने कहा, 'अच्छी सरकार चुनने से यही फायदा होता है. आपकी आस्था का भी सम्मान होता है और विकास भी होता है.'

सीएम योगी ने दरभंगा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास की योजनाएं दे रही है, विकास भी है और विरासत भी है. गरीबों के लिए योजनाएं भी हैं. उन्होंने राजद के शासनकाल की चर्चा करते हुए कहा कि राजद काल में राशन हड़प लिया जाता था. उस दौर में अगर गरीब बीमार हो जाता था, तो मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. आज लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है.

योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी के तीन बंदरों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इसके पीछे संदेश था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो, जबकि इंडी गठबंधन में स्थिति अलग है. इस गठबंधन में भी तीन बंदर हैं. एक का नाम पप्पू है, दूसरे का टप्पू और तीसरे का नाम अप्पू है. पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता. इन लोगों को एनडीए का काम नहीं दिखता. राहुल गांधी जहां जाते हैं, वहां भारत का अपमान करते हैं. ये तीन बंदर परिवार के माफिया को बहला-फुसलाकर और उन्हें अपना चेला बनाकर बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि यह वही लोग हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने से भी नहीं चूकते हैं. आज यहां कोई दंगा नहीं है, कोई नरसंहार नहीं है. आज मिथिला भी चंगा है. जब कवि विद्यापति का नाम सुनते हैं, तो इस धारा की याद आ जाती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद वाले अपराधियों के साथ खड़े रहते हैं. यही अंतर है राजद-कांग्रेस और एनडीए में. हम विकास और सुशासन की बात करते हैं. ये लोग अपहरण को उद्योग बनाते हैं. माफिया को शागिर्द बनाते हैं, इसलिए हम इनकी छाती में बुलडोजर चलाते हैं. आज यूपी में कोई माफिया नहीं है. वहां कोई अपराधी नहीं है. आज यूपी में कोई दंगा नहीं है, वहां सब चंगा है.

-आईएएनएस

