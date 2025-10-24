Advertisement
कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, पार्टी के लिए 'गले की फांस' बने अल्लावरू! समझिए अंदर की बात

Congress Allavaru Vivad: राजद के सामने अब जो कांग्रेस का समर्पण है, उसमें अल्लावरू की मेहनत मिट्टी में मिलती दिख रही है और संगठन में किसी अनुभवी नेता की कमी साफ झलक रही है. अल्लावरू पर टिकट बंटवारे और समन्वय की नाकामी का ठीकरा फोड़ दिया गया.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 24, 2025, 06:52 AM IST

बिहार कांग्रेस के लिए 'गले की फांस' बने अल्लावरू! (File Photo)
Allavaru and Congress Crisis: बिहार में कांग्रेस की इतनी मेहनत का क्या परिणाम निकला और कृष्णा अल्लावरू को क्या मिला? कांग्रेस इस वक्त जिस दोराहे पर खड़ी है, उसकी जड़ें सिर्फ एक व्यक्ति या फैसले में नहीं, बल्कि पूरी रणनीतिक गलतियों की श्रृंखला में छिपी हैं. अल्लावरू पर टिकट बंटवारे और समन्वय की नाकामी का ठीकरा फोड़ दिया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने अपने ही मजबूत स्तंभ को किनारे कर के खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है.

अल्लावरू ने बिहार में संगठन को जमीन पर उतारने की ईमानदार कोशिश की थी. उन्होंने लालू यादव के प्रभाव से अलग कांग्रेस की पहचान बनाने का साहस दिखाया. दलाल संस्कृति पर रोक लगाई. कार्यकर्ताओं को नेतृत्व से जोड़ने का प्रयास किया. राहुल गांधी की सक्रियता को बिहार में बढ़ावा देने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है. मगर, यह भी सच है कि संगठन की मजबूती पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया. सबकुछ ऊपर-ऊपर ही चलने लगा. जिसका नतीजा हुआ कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण उलझने लगे. टिकट बंटवारे में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई. शीर्ष के तीन-चार लोग ही नियंता बने रहे. मनमानी करते रहे. अल्लावरू को मदद करने के लिए जिन्हें भेजा गया था वे भी मालमस्त होते रहे. माल का कमाल चलता रहा. नेतृत्व मदहोश होकर देखता रहा. तीस-पैंतीस हजार वोटों से हारने वालों को भी टिकट थमा दिया गया और सौ-दो सौ वोटों से हारने वालों को घर बिठा दिया गया. 

चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के मात्र कुछ समय पहले अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे जमीन से जुड़े और कार्यकर्ताओं में पैठ वाले नेता को अध्यक्ष पद से हटाना भी कांग्रेस के लिए रणनीतिक आत्मघात साबित हुआ. अखिलेश वही चेहरा हैं जो राजद के दबाव के बीच भी कांग्रेस की अस्मिता को बनाए रखने का दम रखते हैं. संगठन में उनकी पकड़, राजद के शीर्ष नेताओं से समन्वय में दक्षता और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कांग्रेस को मजबूती देता था. उनकी विदाई ने पार्टी के अंदर निराशा और असंतोष को जन्म दिया.

राजद के सामने अब जो समर्पण है, उसमें अल्लावरू की मेहनत मिट्टी में मिलती दिख रही है और संगठन में किसी अनुभवी नेता की कमी साफ झलक रही है. कांग्रेस की तरफ से समन्वय का पूरा दारोमदार अशोक गहलोत ने संभाली है, लेकिन नतीजा उल्टा ही निकला. लालू यादव ने 'समन्वय' के नाम पर कांग्रेस से अपनी सारी बातें मनवा लीं. तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कराने पर भी कांग्रेस झुक गई.

नामांकन के बाद भी दो सीटें कांग्रेस को छोड़नी पड़ गई, जबकि राजद ने अपनी एक भी नहीं छोडी. यानी जो कांग्रेस गठबंधन में बराबरी की हिस्सेदारी पर अड़ी हुई थी, वह अब पूरी तरह से राजद की राजनीतिक रजाई में समा गई है. सवाल यह नहीं कि अल्लावरू से क्या गलती हुई, बल्कि यह है कि कांग्रेस को जिन लोगों पर भरोसा करना चाहिए था, उन्हें हाशिए पर क्यों धकेल दिया गया.

बहरहाल, अल्लावरू के हिस्से में मेहनत का फल नहीं, असफलता का इल्जाम आया है. राजद के सामने पहले अड़कर और अब समर्पण कर के कांग्रेस ने अपनी ही जड़ में मट्ठा डाल लिया है. लड़ाके मांद में हैं और कार्यकर्ता सदमे में. उन्हें लग रहा है कि वर्षों की मेहनत की मजूरी किसी और ने लूट ली. हताशा का असर दिख रहा है और आगे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है.

(यह लेखक के अपने विचार हैं.)

