Bihar Chunav 2025: कांग्रेस ने खेल दिया बड़ा दांव, चुनाव समिति में करीब एक चौथाई मुस्लिम नेता

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को प्रदेश समिति के गठन का ऐलान किया. वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश चुनाव समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. समिति में शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, संजीव प्रसाद टोनी और राजेश कुमार राम सहित 39 नेताओं को जगह दी गई है. खास बात यह है कि पार्टी ने समिति के कुल सदस्यों में करीब एक चौथाई मुसलमानों को जगह दी है.

समिति में जितेंद्र गुप्ता, शकील-उज-जमान अंसारी, मोतीलाल शर्मा, कपिल देव प्रसाद यादव, अंशुल अविजित, ब्रजेश कुमार पांडेय, जमाल अहमद भल्लू, मंजू राम, आजमी बारी, नागेंद्र कुमार विकास, कैलाश पाल, राजेश राठौर, निर्मलेंदु वर्मा, कैसर अली खान, प्रभात कुमार सिंह, कमल देव नारायण शुक्ला, कुमार आशीष, जमोत्री ममता निषाद, शकील-उर-रहमान, संतोष कुमार श्रीवास्तव, डॉ. विश्वनाथ सर्राफ, डॉ. रमेश प्रसाद यादव और शशि रंजन को भी जगह मिली है.

साथ ही, सुबोध मंडल, नदीम अख्तर अंसारी, नीतू निषाद, फौजिया राणा, रामशंकर कुमार, उदय मांझी, रेखा सोरेन, तारक चौधरी, विश्वनाथ बैठा, सुनील कुमार पटेल, साधना रजक और खुशबू कुमारी को भी प्रदेश चुनाव समिति में शामिल किया गया है. बिहार कांग्रेस ने समिति में शामिल किए गए नेताओं को बधाई दी.

नई समिति का गठन तत्काल प्रभाव से किया गया है. वेणुगोपाल ने कहा कि हम सब मिलकर बिहार में कांग्रेस पार्टी के संगठन और जन आंदोलन को और मजबूत बनाएंगे. बिहार कांग्रेस ने आगे कहा कि सभी सम्मानित साथियों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं.

-आईएएनएस