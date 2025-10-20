Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2969056
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, इन 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है. इसी बीच कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है. कांग्रेस ने चौथे लिस्ट में 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है. तो वही, सुपौल विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मिन्नत रहमानी को प्रत्याशी घोषित किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 20, 2025, 03:00 PM IST

Trending Photos

Bihar Chunav 2025: कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट
Bihar Chunav 2025: कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट

Supaul Assembly Seat: नवंबर महीने में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने-अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं. इसी क्रम में कांग्रेस ने चौथी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है. जिसमें वाल्मिकीनगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अररिया से आबिदुर रहमान, अमौर से जलील मस्तान, बरारी से तौकीर आलम, कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाह और सिकंदरा-एससी विनोद चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

Add Zee News as a Preferred Source

सुपौल विधानसभा सीट
कांग्रेस ने सुपौल विधानसभा सीट से मिन्नत रहमानी को प्रत्याशी घोषित किया है. कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने मिन्नत रहमानी के नाम पर मुहर लगाई है. इसकी आधिकारिक घोषणा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की. विज्ञप्ति में साफतौर पर कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव समिति ने 43-सुपौल विधानसभा क्षेत्र से मिन्नत रहमानी की उम्मीदवारी को मंजूरी दी है.

कांग्रेस का गढ़ रहा सुपौल
सुपौल विधानसभा क्षेत्र बिहार के प्रमुख राजनीतिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है. यह क्षेत्र सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से काफी सक्रिय रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मिन्नत रहमानी की उम्मीदवारी से कांग्रेस को मुस्लिम और युवा वर्ग के मतदाताओं में अच्छा समर्थन मिल सकता है. भारत की आजादी के बाद सुपौल विधानसभा सीट लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रही. यहां सबसे पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था, जब कांग्रेस के लहटन चौधरी ने जीत दर्ज की थी. इसके बाद 1967 से 1972 तक यह सीट कांग्रेस के पास रही और पार्टी ने अपनी पकड़ बनाए रखी.

जनता की पसंद बिजेंद्र प्रसाद यादव 
1990 से सुपौल की सियासत ने नया मोड़ लिया. इसी साल बिजेंद्र प्रसाद यादव ने जनता दल के टिकट पर पहली बार इस सीट से जीत हासिल की और तब से लेकर आज तक वे लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं. 1990 और 1995 के चुनाव में वे जनता दल से विजयी हुए. इसके बाद, 2000 में पहली बार जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. उसके बाद वे लगातार 2005, 2010, 2015 और 2020 में भी विधायक चुने गए. इस तरह देखा जाए तो सुपौल की जनता पिछले 35 सालों से लगातार बिजेंद्र प्रसाद यादव को अपना नेता चुनती आ रही है. वे अब तक सात बार विधानसभा में पहुंच चुके हैं और 2025 के चुनाव में भी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Congress candidates Fourth List

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, इन 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
bihar chunav 2025
मोहनिया विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन ने भरा नामांकन
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: AAP ने जारी की चौथी लिस्ट, 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित
patna news
गोलियों की गूंज से थर्राया पटना, युवक की गोली मारकर हत्या
bihar chunav 2025
बिहार में त्योहारों और चुनाव का संगम, एनडीए को मिलेगी प्रचंड जीत: चिराग पासवान
motihari crime news
मोतिहारी पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा', कुख्यात सिकंदर सहनी से मुठभेड़, पैर में मारी गोली
diwali 2025
अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक: CM नीतीश कुमार
Gayaji News
दिवाली हो गई काली, घर में नहीं जलेगा दीपक! गयाजी में डबल मर्डर से सनसनी
diwali 2025
दीपावली केवल उपहारों का नहीं, परिवार से जुड़ने का पर्व है: पंकज त्रिपाठी
bihar chunav 2025
RJD ने 143 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, तेजस्वी इस सीट से लड़ेंगे चुनाव, देखें लिस्ट