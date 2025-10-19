Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2967568
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, 5 में 2 मुस्लिम नाम

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 5 नामों की घोषणा की गई है. इन 5 नामों में 2 नाम मुस्लिम उम्मीदवार के है. बता दें कि महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं की गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 19, 2025, 05:58 AM IST

Trending Photos

कांग्रेस ने जारी की 5 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट
कांग्रेस ने जारी की 5 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट

Bihar Chunav 2025: कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार (18 अक्टूबर) को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी. इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है. एआईसीसी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल के कार्यालय से जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, कांग्रेस ने नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होदा, कस्बा से मोहम्मद इरफान, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया है. इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

अभी तक नहीं हुई सीट शेयरिंग
इससे पहले, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 48 उम्मीदवारों की घोषणा की थी. हालांकि, पार्टी को सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने में देरी के लिए महागठबंधन के भीतर भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कई निर्वाचन क्षेत्रों पर स्पष्टता के बिना नामांकन का पहला चरण संपन्न हो गया. इस हफ्ते की शुरुआत में पटना हवाई अड्डे पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा निशाना साधे जाने के बाद पार्टी के भीतर अशांति और बढ़ गई. नाराज कार्यकर्ताओं ने उन पर टिकट बेचने और उम्मीदवार चयन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया. इस घटना और कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय, सदाकत आश्रम में हुई बहस का एक वीडियो भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस हंगामे को और बढ़ाते हुए कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए.

Add Zee News as a Preferred Source

पक्षपात और मनमानी के आरोप 
बता दें कि महागठबंधन में शामिल प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस में ही टिकटों को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं. कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है. आनंद माधव सहित कई नेताओं ने टिकट वितरण को लेकर प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं पर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर पक्षपात और मनमानी के आरोप लगाए हैं. पटना में कांग्रेस के 'रिसर्च सेल' के अध्यक्ष आनंद माधव और पूर्व प्रत्याशी गजानंद शाही सहित कई नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन कर प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजेश राम पर गंभीर आरोप लगाए.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025congress

Trending news

bihar chunav 2025
जंग-ए-बिहार! 2020 में 30 सीटों पर नोटा रहा निर्णायक, इस बार बदल सकते हैं चुनावी गणित
Chirag Paswan
सौरभ पांडे ने बनाई चिराग पासवान से दूरी, अरुण भारती के कंधों पर 29 सीटों का दारोमदार
JMM
महागठबंधन को बड़ा झटका, JMM ने चुना अलग रास्ता, 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव
Amour Vidhan Sabha Seat
JDU ने अमौर सीट से बदला उम्मीदवार, सबा जफर की जगह साबिर अली होंगे प्रत्याशी
Sikandra Vidhan Sabha Seat
महागठबंधन में दरार? सिकंदरा विधानसभा से राजद और कांग्रेस दोनों ने किया नामांकन
Kutumba Vidhan Sabha Seat
Bihar Chunav: कुटुंबा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भड़के
Rosra Vidhan Sabha Seat
Samastipur News: रोसड़ा सीट से CPI उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान का नामांकन रद्द
Badri Purve
VIP को बड़ा झटका, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे ने पार्टी से दिया इस्तीफा
Marhaura Vidhan Sabha
बिहार चुनाव से पहले ही NDA ने गंवा दी ये सीट! भोजपुरी एक्ट्रेस का नामांकन रद्द
bihar chunav 2025
सीटें फाइनल होने के बाद अमित शाह-चिराग की पहली मुलाकात, 100% स्ट्राइक रेट का लक्ष्य!