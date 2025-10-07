Advertisement
सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लेकर चिराग पासवान के घर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े

Bihar Chunav 2025: भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए, जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का दबाव बढ़ गया है. अभी तक दोनों खेमों में तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि कौन सी सीट किसके खाते में जाने वाली है. इससे कार्यकर्ताओं में उहापोह की स्थिति है. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 07, 2025, 03:26 PM IST

NDA Seat Sharing: मोदी सरकार में मंत्री और बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के प्रभारी महासचिव विनोद तावड़े मंगलवार को दोपहर बाद लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पहुंचे. बताया जा रहा है कि दोनों नेता अपने साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लेकर चिराग पासवान से मिलने के लिए गए हैं. बता दें कि एनडीए में घटक दलों के बीच भाजपा सीट शेयरिंग को लेकर केंद्रीय भूमिका निभा रही है. कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग में देरी की वजह चिराग पासवान और उनकी पार्टी की डिमांड है. हालांकि बाहर से सभी घटक दलों के नेताओं का कहना है कि एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है और जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा. 

क्या है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला

बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े जो फॉर्मूला लेकर चिराग पासवान से मिलने गए हैं, उसके हिसाब से 205 सीटें भाजपा और जेडीयू ने अपने लिए रिजर्व कर लिया है. बची 38 सीटों में से 25 सीटें लोजपा रामविलास को दी जाएंगी और उसमें से बची 13 सीटों को 7 और 6 के अनुपात में हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा में बांटी जाएगी. भाजपा और जेडीयू के 102-102 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है. एक सीट या तो निर्दलीय या फिर किसी और दल के समायोजित करने के लिए रखी गई है.

चिराग पासवान नहीं मानें तो... 

भाजपा नेताओं के पास इसका भी तोड़ है. राजनीतिक हलकों में हो रही चर्चाओं को आधार मानें तो चिराग पासवान अगर इस फॉर्मूले को ओके नहीं करते हैं तो भाजपा लोजपा रामविलास को एक राज्यसभा और एक विधान परिषद की सीट की भी पेशकश कर सकती है. इस तरह चिराग पासवान को विधानसभा की 25 सीटों के अलावा एक राज्यसभा और एक विधान परिषद की सीटें मिल सकती हैं. 

मांझी और कुशवाहा को क्या?

पिछले दिनों हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और मोदी सरकार में मंत्री जीतनराम मांझी ने भी भाजपा और जेडीयू पर प्रेशर बढ़ाते हुए 20 से अधिक सीटों की डिमांड रखी थी. हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह दबाव बनाने की राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं था. जीतनराम मांझी भी जानते हैं कि गठबंधन में रहते हुए इतनी सीटें उन्हें कोई भी नहीं दे सकता. फिर भी मांझी ने इतना दबाव तो बनाया हुआ है कि उन्हें उपेंद्र कुशवाहा से अधिक सीट मिल सकती है. भले ही वह एक सीट ही ज्यादा क्यों न हो.

उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ओर से कोई दबाव नहीं बनाया है. शायद उन्हें पता है कि भाजपा या फिर जेडीयू उन्हें उनका हक जरूर देगी. इसलिए उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई भी बयानबाजी से दूर रहना ही मुनासिब समझा है.

