Bihar Chunav 2025: एनडीए में सीट बंटवारे पर बनी सहमति,जल्द होगी उम्मीदवारों की घोषणा: दिलीप जायसवाल

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि सभी सहयोगी दलों के बीच आपसी सहमति से सीटों की पहचान और बंटवारा तय कर लिया गया है. सोमवार को भाजपा नेताओं की लंबी बैठक में उम्मीदवार चयन और रणनीति पर चर्चा हुई. जल्द ही सभी दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 14, 2025, 02:18 PM IST

दिलीप कुमार जायसवाल, भाजपा अध्यक्ष बिहार
दिलीप कुमार जायसवाल, भाजपा अध्यक्ष बिहार

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। एनडीए ने सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि एनडीए के सभी दलों के बीच सीटों के बंटवारे के बाद आपसी सहमति से सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए के सभी दलों के बीच सीटों के बंटवारे के बाद आपसी सहमति से सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया. सभी दलों ने मिलकर तय किया कि कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी और उसी के अनुसार सीटों की पहचान की गई. इस पहचान के बाद आपसी सहमति से तय किया गया कि किस सीट से किस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा.

उन्होंने कहा कि जल्द ही इस फैसले को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और उसके बाद सभी दल अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे. सभी दलों के लोग एक साथ हैं और किसी में कोई विवाद नहीं है.भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार शाम को भाजपा नेताओं का मंथन चला था, जिसमें सभी दलों के लोगों ने एक साथ बैठकर यह चिंहित किया कि किसी सीट पर कौन लड़ेगा, कैसे तैयारी की जाए और पिछले चुनाव में जो गलती हुई थी वह इस बार न देखने को मिले.

एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर सोमवार को भी भाजपा नेताओं का मंथन का दौर जारी है. इस दौरान सोमवार को बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के सरकारी आवास पर भाजपा नेताओं की करीब 5 घंटे तक बैठक चली थी. बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल शामिल हुए थे.

बता दें कि बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव प्रस्तावित हैं. पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग है, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.
इनपुट: आईएएनएस

bihar chunav 2025

