Bihar Chunav 2025: 5 सीटें जीतने के बाद भी जीतन राम मांझी के मन में कसक बाकी, खुलकर बयां किया दर्द

Bihar Politics: बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने भी पांच सीटों पर जीत दर्ज की है. हालांकि पार्टी के संयोजक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मान्यता प्राप्त पार्टी बनने से चूकने पर अफसोस जताया. बिहार चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीतकर करीब 83 प्रतिशत स्ट्राइक रेट हासिल किया. मगध क्षेत्र में 'हम' का दबदबा साफ दिखा, लेकिन खुशी के माहौल में जीतन राम मांझी के दिल में एक कसक बाकी है. सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपना दर्द खुलकर बयां किया.

जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हमें सिर्फ छह सीटें दी गईं, जो बहुत कम है. अगर हमें 15 सीटें मिलतीं, तो हम कम से कम 8 जीतते और मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाते. अभी हम सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी हैं. चुनाव आयोग सभी दलों को बुलाता है, लेकिन अभी हमें नहीं बुलाया जाता. कई जगह अपमान सहना पड़ता है. 2020 में हमें 7 सीटें मिली थीं, जिसमें से हमने 4 जीती थीं. इस बार हमने एनडीए नेताओं से बार-बार प्रार्थना की, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई. यह कसक आज भी है.

शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि मीडिया में सभी जगह चल रहा है कि बिहार में नई एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में शामिल होंगे. हमें भी न्योता मिला है.

मंत्रिमंडल के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि भाजपा से 15-16 मंत्री, जदयू से 14-15 मंत्री, लोजपा (आर) से 3 मंत्री, और बाकी छोटे दलों से 1-1 मंत्री होंगे. हालांकि मांझी ने साफ किया कि अभी तक यह आधिकारिक नहीं है, सिर्फ अखबारों में छपे कयास हैं. उन्होंने बिहार में एनडीए की शानदार जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया. मांझी ने कहा कि इस बार महिलाओं ने भरपूर वोट एनडीए को दिए. पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया. यही हमारी जीत की सबसे बड़ी वजह है.

