Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2951497
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025 FAQs: बिहार चुनाव से जुड़े 10 सवाल और उनके जवाब, जिनसे आपकी मुश्किलें हो जाएंगी हल

Bihar Chunav 2025 FAQs: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है. इस बार राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. वहीं चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 07, 2025, 03:27 PM IST

Trending Photos

Bihar Chunav 2025 FAQs: बिहार चुनाव से जुड़े 10 सवाल और उनके जवाब
Bihar Chunav 2025 FAQs: बिहार चुनाव से जुड़े 10 सवाल और उनके जवाब

Bihar Chunav 2025 FAQs: चुनाव आयोग ने सोमवार (6 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस बार बिहार की सभी 243 सीटों पर मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी और उसी दिन नतीजे घोषित होंगे. बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. मतदाताओं की कुल संख्या 7.43 करोड़ है, जिनमें लगभग 14 लाख पहली बार मतदान करने वाले मतदाता शामिल हैं. चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में कई बदलाव भी किए हैं, जिसे हमने नीचे बताया है-

Q. कब तक जुड़वा सकते हैं नाम?
A. 24 जून, 2025 से शुरू हुए एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची का शुद्धीकरण किया गया. 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई. इस दिन से लेकर 1 सितंबर दावों और आपत्तियों का दौर चला. उसके बाद पात्र का परीक्षण करने के बाद 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की गई. अब भी किसी का नाम रह गया हो तो वह नामांकन के 10 दिन पहले तक नाम जुड़वा सकता है.

Q. चुनाव की प्रक्रिया कैसे आसान? 
A. इस बार बिहार के चुनाव न केवल मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे, न केवल पूरी चुनावी मशीनरी तत्परता के साथ वोटरों के साथ खड़ी रहेगी, न केवल कानून व्यवस्था की व्यवस्था की पूरी निगरानी होगी, बल्कि यह चुनाव सबसे अच्छे चुनाव के रूप में परिलक्षित होंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

Q. SIR की प्रक्रिया से क्या फायदा?
A. 22 साल बाद मतदाता सूची के शुद्धीकरण का काम 30 सितंबर को संपन्न हुआ. राजनीतिक दलों ने इसके शुद्धीकरण की मांग की थी और उसके बाद यह कवायद की गई. सोशल मीडिया पर इसके बारे में काफी कुछ कहा गया, लेकिन बिहार ने इस बार देश को यह राह दिखाई है.

Q. 17 नए इनीशिएटिव लेने के क्या फायदें? 
A. बिहार चुनाव में 17 नए इनीशिएटिव लिए जा रहे हैं, जो पूरे देश में लागू किए जाएंगे. ये ऐतिहासिक कदम होंगे. बिहार के सभी बूथ लेवल अफसर की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया. पहले इनकी ट्रेनिंग विधानसभा स्तर या लोकसभा स्तर पर किया जाता था.

Q. कितने दिनों में मिलेगा वोटर कार्ड?
A. मतदाताओं के नाम नए जोड़े गए हैं, उनको नए वोटर कार्ड दिए जाएंगे. पहले वोटर कार्ड मिलने में कई महीने लग जाते थे. 15 दिनों के भीतर मतदाताओं के हाथ में वोटर कार्ड होंगे. बूथ लेवल अफसरों को भी अब पहचान पत्र दिए जा रहे हैं.

Q. मोबाइल डिपोजिट फैसिलिटी क्यों महत्वपूर्ण? 
A. बिहार चुनाव आयोग ने नई पहल करते हुए पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल डिपोजिट फैसिलिटी शुरू करने की घोषणा की है. सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बिहार चुनाव में पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल फोन रखने की व्यवस्था की जाएगी, जो मतदाता मोबाइल  फोन लेकर आएंगे, वो बूथ में जाने से पहले अपने मोबाइल जमा करा सकेंगे और वोट डालने के बाद बाहर आकर मोबाइल कलेक्ट कर सकेंगे.

Q. काउंटर पास होने से क्या फायदा?  
A. पहले प्रत्याशी के काउंटर पोलिंग बूथ से काफी दूर लगाने के निर्देश थे, जिससे उनको काफी दिक्कतें होती थीं. अब 100 मीटर की दूरी पर काउंटर लगाए जा सकते हैं. अब 100 प्रतिशत पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था होगी.

Q. बुर्का पहने महिलाओं का सत्यापन क्यों जरूरी?
A. चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर बुर्का पहने महिला मतदाताओं का सख्ती से सत्यापन करने में सहायता करेंगी. इस कदम का उद्देश्य मतदाता पहचान पत्रों के साथ उचित पहचान मिलान सुनिश्चित करना है.

Q. ईवीएम में कलर फोटो लगाने से क्या फायदा?
A. प्रत्याशियों की फोटो ईवीएम में पहले ब्लैक आती थी, जिससे उम्मीदवारों की पहचान में दिक्कत होती थी, लेकिन इस बार कलर फोटो लगाए जाएंगे और उनके सीरियल नंबर का फांट बड़ा किया जाएगा.  कई बार अधिकारी मॉक पोल का डेटा डिलीट करना भूल जाते हैं, जिससे डेटा मिसमैच हो जाते थे. अब ऐसा होने पर संबंधित वीवीपैट की फिर से काउंटिंग होगी.

यह भी पढ़ें: सर्वे में NDA को 150-160 सीटें मिलने का अनुमान, सत्ताधारी गठबंधन के नेता बम-बम

Q. 243 पर्यवेक्षकों की तैनाती से क्या होगा लाभ? 
A. सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 243 पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे.सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 243 पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे. पर्यवेक्षक चुनाव आयोग के आंख कान और नाक की तरह काम करेंगे.

Q. बिहार चुनाव 2025 की क्या है तारीख?  
A. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी.  पहले चरण में 121, तो दूसरे चरण में 122 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा. पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी करने की तारीख 10 अक्टूबर, तो दूसरे के लिए 13 अक्टूबर. पहले चरण के मतदान के लिए नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर, तो दूसरे के लिए  20 अक्तूबर. पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की जांच  18 अक्टूबर, तो दूसरे चरण के लिए 21 अक्टूबर. पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन  वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, तो दूसरे चरण के लिए 23 अक्तूबर. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर, तो दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर होगा. वहीं, मतों की गिनती  14 अक्टूबर को की जाएगी. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
कांग्रेस के "20 साल-20 सवाल" अभियान ने बिहार में बढ़ा दी चुनावी सरगर्मी
Kunal Sheel
छोटे शहर का बड़ा सपना: हिरणपुर के कुणाल शील बने बांग्ला टीवी के मुख्य अभिनेता
bihar chunav 2025
NDA की वापसी तय, एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार: रामनाथ ठाकुर
bihar chunav 2025
दिल्ली में बैठे नेता-NGO दे रहे SIR को हवा, बिहारियों को दिक्कत नहीं,SC में बोला ECI
Akshara Singh
क्या पवन सिंह की राह पर चलेंगी अक्षरा सिंह, राजनीति में होगी एंट्री?
NDA seat sharing
सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लेकर चिराग पासवान के घर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान-विनोद तावड़े
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 FAQs: बिहार चुनाव से जुड़े 10 सवाल और उनके जवाब
bihar road accident
बेतिया-गोरखपुर NH-727 पर दो भीषण सड़क हादसे, एक की मौत तीन गंभीर रूप से घायल
bihar chunav 2025
सर्वे में NDA को 150-160 सीटें मिलने का अनुमान, सत्ताधारी गठबंधन के नेता बम-बम
bihar flood
रात में खिलाया खाना सुबह चूल्हा बन्द, भूख से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए आगे आए विधायक