Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2970627
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'सीक्रेट मीटिंग' बनी गले की फांस! झारखंड के मंत्री संजय यादव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज

Bihar Chunav 2025: भागलपुर में झारखंड मंत्री संजय यादव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है. मंत्री पर आरोप है कि हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स के साथ झारखंड के मंत्री संजय यादव ने गुप्त बैठक की.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Oct 22, 2025, 08:00 AM IST

Trending Photos

झारखंड के मंत्री संजय यादव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज (File Photo)
झारखंड के मंत्री संजय यादव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज (File Photo)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच भागलपुर में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. फिक्स्ड सर्विलांस टीम (FST) दंडाधिकारी अमरेश कुमार चौधरी ने बरारी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 20 अक्टूबर को मुक्तेश्वर कॉलोनी में एक निजी आवास पर मंत्री यादव समर्थकों के साथ चुनावी रणनीति बना रहे थे.

शिकायत के अनुसार, सोमवार दोपहर 3:20 बजे बरारी थानाध्यक्ष ने एफएसटी दंडाधिकारी अमरेश कुमार चौधरी को सूचना दी कि मुक्तेश्वर कॉलोनी के एक निजी मकान पर मंत्री संजय यादव, उप-महापौर और उनके समर्थक एकत्र थे. चौधरी ने शाम 4 बजे मौके पर पहुंचकर जांच की, लेकिन तब तक मंत्री और अन्य नेता वहां से चले गए थे. थानाध्यक्ष ने व्हाट्सएप पर एक वीडियो क्लिप भेजी, जिसमें मोहम्मद सलाहुद्दीन नामक व्यक्ति से पूछताछ की गई. सलाहुद्दीन ने कहा कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और न ही नामांकन करने जा रहे हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

निजी आवास के मालिक जनार्दन प्रसाद यादव ने दंडाधिकारी को बताया कि सभी नेता उनके परिचित हैं और निजी रूप से मिलने आए थे. हालांकि, उपलब्ध फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से स्पष्ट है कि मकान के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक और हथियारों के साथ बॉडीगार्ड मौजूद थे. दंडाधिकारी ने इसे एमसीसी का स्पष्ट उल्लंघन माना, क्योंकि चुनाव घोषणा के बाद राजनीतिक नेताओं को निर्धारित समय के बाहर एकत्र होने की मनाही है. उन्होंने थानाध्यक्ष को अग्रिम कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की और फोटो-वीडियो सबूत संलग्न किए.

यह भी पढ़ें: बरौनी रिफाइनरी से CPIM की राजनीति तक, जानिए बेगूसराय की बदलती पहचान

झारखंड के श्रम एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक हैं, पर यह पहला ऐसा आरोप नहीं है. 2014 विधानसभा चुनाव में गोड्डा जिले के पथरगामा थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वे हाल ही में (जुलाई 2025) साक्ष्य अभाव में बरी हो चुके हैं. दुमका कोर्ट में कई बार पेशी हो चुकी है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें:गिरिराज सिंह का 'नमक हराम' बयान, बिहार चुनाव में सियासी बवाल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'सीक्रेट मीटिंग' बनी गले की फांस!झारखंड मंत्री संजय यादव के खिलाफ MCC का केस दर्ज
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण के लिए मैदान में उतरे CM नीतीश और तेजस्वी यादव, आज करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं
bihar chunav 2025
बरौनी रिफाइनरी से CPIM की राजनीति तक, जानिए बेगूसराय की बदलती पहचान
Kaimur News
Kaimur News: छोटी सी बात पर हुई चाकूबाजी में युवक की मौत, 4 आरोपी धराए
chhath puja 2025
Chhath Puja 2025: छठ पूजा में पहनने वाले पारंपरिक वस्त्र, उनका रंग और महत्व
Nalanda News
Nalanda News: नालंदा में दीपावली पर भारी बवाल, जमकर हुआ पथराव, कई घायल
Maithili Thakur
मैथिली ठाकुर ने छठ पर्व से पहले भक्ति गीत ‘छठ की महिमा’ किया रिलीज, हुआ वायरल
Mukhtar abbas naqvi
'महागठबंधन फटी हुई छतरी, सहारे से जो उड़ेगा वो गिरेगा', मुख्तार अब्बास नकवी का तंज
Jamui News
चुनाव से ठीक पहले जमुई में बड़ी साजिश नाकाम, खंडहर से मिली AK-47 की लोडेड मैगजीन
Jibesh Mishra
जाले विधानसभा में जीवेश मिश्रा पर लगा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप