'सीक्रेट मीटिंग' बनी गले की फांस! झारखंड के मंत्री संजय यादव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच भागलपुर में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. फिक्स्ड सर्विलांस टीम (FST) दंडाधिकारी अमरेश कुमार चौधरी ने बरारी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 20 अक्टूबर को मुक्तेश्वर कॉलोनी में एक निजी आवास पर मंत्री यादव समर्थकों के साथ चुनावी रणनीति बना रहे थे.

शिकायत के अनुसार, सोमवार दोपहर 3:20 बजे बरारी थानाध्यक्ष ने एफएसटी दंडाधिकारी अमरेश कुमार चौधरी को सूचना दी कि मुक्तेश्वर कॉलोनी के एक निजी मकान पर मंत्री संजय यादव, उप-महापौर और उनके समर्थक एकत्र थे. चौधरी ने शाम 4 बजे मौके पर पहुंचकर जांच की, लेकिन तब तक मंत्री और अन्य नेता वहां से चले गए थे. थानाध्यक्ष ने व्हाट्सएप पर एक वीडियो क्लिप भेजी, जिसमें मोहम्मद सलाहुद्दीन नामक व्यक्ति से पूछताछ की गई. सलाहुद्दीन ने कहा कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और न ही नामांकन करने जा रहे हैं.

निजी आवास के मालिक जनार्दन प्रसाद यादव ने दंडाधिकारी को बताया कि सभी नेता उनके परिचित हैं और निजी रूप से मिलने आए थे. हालांकि, उपलब्ध फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से स्पष्ट है कि मकान के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक और हथियारों के साथ बॉडीगार्ड मौजूद थे. दंडाधिकारी ने इसे एमसीसी का स्पष्ट उल्लंघन माना, क्योंकि चुनाव घोषणा के बाद राजनीतिक नेताओं को निर्धारित समय के बाहर एकत्र होने की मनाही है. उन्होंने थानाध्यक्ष को अग्रिम कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की और फोटो-वीडियो सबूत संलग्न किए.

झारखंड के श्रम एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक हैं, पर यह पहला ऐसा आरोप नहीं है. 2014 विधानसभा चुनाव में गोड्डा जिले के पथरगामा थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वे हाल ही में (जुलाई 2025) साक्ष्य अभाव में बरी हो चुके हैं. दुमका कोर्ट में कई बार पेशी हो चुकी है.

