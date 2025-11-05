Advertisement
Bihar Chunav 2025 First Phase: पहले चरण में 17 सुरक्षित सीटों पर किसके-किसके बीच है टक्कर?

Bihar Reserved Seats Chunav 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. अगर पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा 72 सीटों पर राजद के उम्मीदवार खड़े हैं और इसके बाद 57 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार दिए हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 05, 2025, 03:53 PM IST

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025

Bihar Chunav First Phase Reserved Seats: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी गुरुवार (06 नवंबर) को पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान होगा. इस चरण में कुल 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता तय करेंगे. इस चरण में बिहार की 17 सुरक्षित सीटों पर भी वोटिंग होनी है. सिंघेश्वर, सोनबरसा, कुशेश्वरस्थान, पातेपुर, कल्याणपुर, रोसड़ा, बोचहां, सकरा, भोरे, राजपुर, राजा पाकार, बखरी, अलौली, राजगीर, फुलवारी, मसौढ़ी और अगिआंव सीट पर पहले चरण में ही वोट डाले जाएंगे. इन सीटों पर किस-किसके बीच मुकाबला है, यहां देखिए-

क्रम संख्या विधानसभा सीट एनडीए महागठबंधन
1 सिंघेश्वर रमेश ऋषि (जेडीयू) चंद्रहास चौपाल (राजद)
2 सोनबरसा रत्नेश सादा (जेडीयू) सरिता देवी (कांग्रेस)
3 कुशेश्वरस्थान अतिरेक कुमार (जेडीयू)  
4 पातेपुर लखेंद्र रौशन (जेडीयू) प्रेमा चौधरी (राजद)
5 कल्याणपुर महेश्वर हजारी (जेडीयू) रंजीत कुमार राम (CPI-ML)
6 रोसड़ा बीरेंद्र कुमार (बीजेपी) बृज किशोर रवि (कांग्रेस)
7 बोचहां बेबी कुमारी (लोजपा-रामविलास) अमर पासवान (राजद)
8 सकरा आदित्य कुमार (जेडीयू) उमेश कुमार राम (कांग्रेस)
9 भोरे सुनील कुमार (जेडीयू) धनंजय (CPI-ML)
10 राजपुर संतोष निराला (जेडीयू) विश्वनाथ राम (कांग्रेस)
11 राजा पाकार महेंद्र राम (जेडीयू) मोहित पासवान (CPI)
12 बखरी संजय कुमार (लोजपा-रामविलास) सूर्यकांत पासवान (सीपीआई)
13 अलौली राम चंद्र सादा (जेडीयू) रामबृक्ष सादा (राजद)
14 राजगीर कौशल किशोर (जेडीयू) बिश्वनाथ चतुर्वेदी (CPI-ML)
15 फुलवारी श्याम रजक (जेडीयू) गोपाल रवि दास (CPI-ML)
16 मसौढ़ी अरुण मांझी (जेडीयू) रेखा देवी (राजद)
17 अगिआंव महेश पासवान (बीजेपी) शिव प्रकाश रंजन (CPI-ML)

ये भी पढ़ें- NDA 9 तो महागठबंधन 11, पहले चरण में इन सीटों पर ये महिला प्रत्याशी दिखा रहीं दम

