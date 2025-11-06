Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2991452
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025 First Phase Polling: पहले चरण में 60.13% मतदान, बेगूसराय रहा अव्वल तो शेखपुरा वाले रह गए पीछे

Bihar Chunav 2025 First Phase Polling: पहले चरण के चुनाव लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर चप्पल और गोबर फेंके गए. छपरा की मांझी सीट पर सीपीएम प्रत्याशी पर भी हमला हुआ. सीवान में निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक एक झड़प में घायल हो गया है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 06, 2025, 06:12 PM IST

Trending Photos

Bihar Chunav 2025 First Phase Polling: पहले चरण में 60.13% मतदान, बेगूसराय रहा अव्वल तो शेखपुरा वाले रह गए पीछे
Bihar Chunav 2025 First Phase Polling: पहले चरण में 60.13% मतदान, बेगूसराय रहा अव्वल तो शेखपुरा वाले रह गए पीछे

Bihar Chunav 2025 First Phase Polling: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है. शाम 5 बजे तक 60.13 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. यह चुनाव आयोग का अभी तक का आंकड़ा है. फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है. इसका कारण यह है कि कई बूथों पर जो लोग 5 बजे तक लाइन में आ गए थे, उनका मतदान होने के बाद ही फाइनल आंकड़े जारी किए जाएंगे. अभी तक के मतदान के आंकड़ों के अनुसार, बेगूसराय जिले में सबसे अधिक 67.32 प्रतिशत तो शेखपुरा में केवल 52.36 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. पहले चरण के मतदान के बीच लखीसराय, छपरा, सीवान और दरभंगा में छिटपुट हिंसा भी देखी गई. हालांकि अन्य जगहों पर मतदान अमूमन शांतिपूर्ण रहा.

बिहार चुनाव की ताजातरीन खबरें यहां पढ़ें

सीवान, वैशाली, मुंगेर, पटना, भोजपुर, बक्सर और दरभंगा में मतदान का आंकड़ा 60 प्रतिशत को क्रॉस नहीं कर पाया है. सीवान में 57.41 प्रतिशत, वैशाली में 59.45 प्रतिशत, मुंगेर में 54.90 प्रतिशत, नालंदा में 57.58 प्रतिशत, पटना में 55.02 प्रतिशत, भोजपुर में 53.24 प्रतिशत, बक्सर में 55.10 प्रतिशत और दरभंगा में 58.38 प्रतिशत वोटिंग ही हो पाई है. बहुत संभव है कि चुनाव आयोग जब बाद में डिटेल आंकड़े जारी करेगा, तब इन आंकड़ों में बदलाव संभव होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

18 जिलों में मतदान के आंकड़े

सहरसा 62.65 प्रतिशत 
समस्तीपुर 66.65 प्रतिशत 
सारण 60.90 प्रतिशत 
शेखपुरा 52.36 प्रतिशत 
सीवान 57.41 प्रतिशत 
वैशाली 59.45 प्रतिशत 
लखीसराय 62.76 प्रतिशत 
मधेपुरा 65.74 प्रतिशत 
मुंगेर 54.90 प्रतिशत 
मुजफ्फरपुर 64.63 प्रतिशत
नालंदा 57.58 प्रतिशत 
पटना 55.02 प्रतिशत 
बेगूसराय 67.32 प्रतिशत 
भोजपुर 53.24 प्रतिशत 
बक्सर 55.10 प्रतिशत 
दरभंगा 58.38 प्रतिशत 
गोपालगंज 64.96 प्रतिशत
खगड़िया 60.65 प्रतिशत

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Bihar Chunav Polling Percentage

Trending news

bihar chunav 2025
14 नवंबर के बाद महागठबंधन का पता नहीं चलेगा, बिहार में बनेगी NDA सरकार: धामी
bihar chunav 2025
Bihar Elections 2025: 'बिहार चुनाव धर्म-अधर्म के बीच की लड़ाई..': सीएम डॉ. मोहन यादव
Bihar chunav 2025
ब्रजेश पाठक का तगड़ा बयान; बिहार में NDA की सरकार तय, विपक्ष की हार तय!
bihar chunav 2025
Bihar: पहले चरण में 60.13% मतदान, बेगूसराय रहा अव्वल तो शेखपुरा वाले रह गए पीछे
Motihari News
मोतिहारी में 55 लोगों का हथियार लाइसेंस निलंबित, बीजेपी-जदयू नेताओं के नाम भी शामिल
bihar chunav 2025
जीतन राम मांझी का आह्वान! बिहार में वोट डालिए NDA के लिए; कांग्रेस-राजद पर हमला
Rahul Gandhi
हरियाणा में 'वोट चोरी' करने के बाद अब बिहार में भी की जा रही कोशिश : राहुल गांधी
bihar chunav 2025
'राजद-कांग्रेस बिहार के हितैषी कभी नहीं हो सकते'; भागलपुर में बोले पीएम मोदी
bihar chunav 2025
जो राम का नहीं... वह हमारे किसी काम का नहीं! सीतामढ़ी में सीएम योगी की हुंकार
bihar chunav 2025
RJD ने पहले चरण के मतदान में लगाया स्लो वोटिंग का आरोप, चुनाव आयोग ने बताया निराधार