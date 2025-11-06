Bihar Chunav 2025 First Phase Polling: पहले चरण में 60.13% मतदान, बेगूसराय रहा अव्वल तो शेखपुरा वाले रह गए पीछे

Bihar Chunav 2025 First Phase Polling: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है. शाम 5 बजे तक 60.13 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. यह चुनाव आयोग का अभी तक का आंकड़ा है. फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है. इसका कारण यह है कि कई बूथों पर जो लोग 5 बजे तक लाइन में आ गए थे, उनका मतदान होने के बाद ही फाइनल आंकड़े जारी किए जाएंगे. अभी तक के मतदान के आंकड़ों के अनुसार, बेगूसराय जिले में सबसे अधिक 67.32 प्रतिशत तो शेखपुरा में केवल 52.36 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. पहले चरण के मतदान के बीच लखीसराय, छपरा, सीवान और दरभंगा में छिटपुट हिंसा भी देखी गई. हालांकि अन्य जगहों पर मतदान अमूमन शांतिपूर्ण रहा.

बिहार चुनाव की ताजातरीन खबरें यहां पढ़ें

सीवान, वैशाली, मुंगेर, पटना, भोजपुर, बक्सर और दरभंगा में मतदान का आंकड़ा 60 प्रतिशत को क्रॉस नहीं कर पाया है. सीवान में 57.41 प्रतिशत, वैशाली में 59.45 प्रतिशत, मुंगेर में 54.90 प्रतिशत, नालंदा में 57.58 प्रतिशत, पटना में 55.02 प्रतिशत, भोजपुर में 53.24 प्रतिशत, बक्सर में 55.10 प्रतिशत और दरभंगा में 58.38 प्रतिशत वोटिंग ही हो पाई है. बहुत संभव है कि चुनाव आयोग जब बाद में डिटेल आंकड़े जारी करेगा, तब इन आंकड़ों में बदलाव संभव होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

18 जिलों में मतदान के आंकड़े

सहरसा 62.65 प्रतिशत

समस्तीपुर 66.65 प्रतिशत

सारण 60.90 प्रतिशत

शेखपुरा 52.36 प्रतिशत

सीवान 57.41 प्रतिशत

वैशाली 59.45 प्रतिशत

लखीसराय 62.76 प्रतिशत

मधेपुरा 65.74 प्रतिशत

मुंगेर 54.90 प्रतिशत

मुजफ्फरपुर 64.63 प्रतिशत

नालंदा 57.58 प्रतिशत

पटना 55.02 प्रतिशत

बेगूसराय 67.32 प्रतिशत

भोजपुर 53.24 प्रतिशत

बक्सर 55.10 प्रतिशत

दरभंगा 58.38 प्रतिशत

गोपालगंज 64.96 प्रतिशत

खगड़िया 60.65 प्रतिशत