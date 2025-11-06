बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान आज, 18 जिलों में 121 सीटों पर 1314 प्रत्याशी आमने-सामने; जानें कैसी हैं तैयारियां

Bihar chunav 2025: पटना जिले के 14 विधानसभा सीट पर 149 कैंडिडेट्स मैदान में हैं. आज यानी 6 नवंबर को वोटिंग के लिए पटना में कुल 5,677 वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं. इसमें 541 महिला मतदान केंद्र, 49 आदर्श, 14 PwD और 3 युवा मतदान केंद्र शामिल हैं. बता दें कि जी मीडिया संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव ने वेटरनरी कॉलेज मतदान केंद्र से जायजा लिया है. आइए आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं.

मोकामा में दो बाहुबलियों के बीच भिड़ंत है, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच टक्कर है. सूरजभान की पत्नी वीणा देवी यहां से राजद उम्मीदवार हैं, दानापुर से रीतलाल लाल यादव जेल से चुनाव लड़ रहे हैं.

मुंगेर जिले के तीन विधानसभा को लेकर 1208 मतदान केंद्र बनाए गए है. सभी मतदान केंद्रों पर बिहार पुलिस जवान और अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है. जिले में तीन विधानसभा में एक-एक पिंक बूथ बनाए गए वहीं एक एक आर्दश मतदान केंद्र बनाए गए है. बता दे कि जिले के तीन विधानसभा के 39 प्रत्याशी का भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होने वाला है. 9 लाख 98 हजार 455 मतदाता करेंगे फैसला करने वाले हैं.

बता दें कि जिले में 7 नक्सल बूथों पर पहली बार मतदाता मतदान करने वाले हैं, लगभग 20 वर्षों बाद यहां पर मतदान होने वाला है. मतदान केंद्रों पर पारा मिलिट्री जवानों को लगाया गया है. एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया, तारापुर विधानसभा के पांच बूथ ओर जमालपुर विधानसभा के दो बूथ पर कई सालों बाद मतदाता अपने मताधिकार का मतदान करेंगे. चुनाव में पहले मतदान केंद्र को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता था.

वहीं सहरसा के चार विधानसभा क्षेत्र सहरसा, सोनवर्षा, सिमरीबख्तियारपुर और महिषी में आज मतदान होने वाला है. कुल 1566 बूथ बनाए गए हैं, जिनपर 12 लाख 96 हजार मतदाता मतदान करने वाले हैं. सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सहरसा और सोनवर्षा विधानसभा में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे मतदान होने वाला है. सिमरी बख्तियारपुर और महिषी विधानसभा में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होने वाल है.

बता दें कि लखीसराय और सूर्यगढ़ा दो विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान होने वाले हैं, तकरीबन साढ़े सात लाख मतदाता 904 मतदान केंद्रों पर मतदान करने वाले हैं. सूर्यगढ़ा विधानसभा के 56 बूथों पर शाम पांच बजे तक मतदान होने वाले हैं. यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से मैदान में हैं, यहां पर 36 कंपनी केंद्रीय बल की तैनाती होने वाली है.

वहीं गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा में 18 लाख 16 हजार मतदाता 2373 मतदान केंद्रों पर मतदान करने वाले हैं. यहां से कुल 46 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजिस्ट्रेट व पुलिस बल तैनात किए गए हैं, साथ ही आपको बता दें कि मतदान केंद्र से लाइव वेवकास्टिंग होने वाली है.

दरभंगा में 10 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 28 लाख 90 हजार मतदाता, आज 3329 बूथों पर मतदान करने वाले हैं. दरभंगा जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र में कुल 23 आदर्श मतदान केंद्र, 54 पिंक बूथ (महिला) मतदान केंद्र एवं 22 पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाये गये हैं. वेव कॉस्टिंग के माध्यम से बूथों पर हो रही गतिविधियों को कंट्रोल रूम में सीधी तस्वीर दिखेगी. चुनाव के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, अर्ध सैनिक बल, बिहार पुलिस, होमगार्ड तक बूथों पर तैनात किए गए है.

