Bihar Chunav 2025: 4 नेता, 1 लड़ाई और एक बड़ा फैसला...फिर दांव पर सबका भविष्य! समझिए सियासत का टर्निंग पॉइंट

Bihar Chunav 2025: बिहार 2025 के विधानसभा चुनावों की दहलीज पर खड़ा है और यह सिर्फ एक राज्य की सरकार चुनने का चुनाव नहीं है. यह 4 सियासी दिग्गजों के लिए सत्ता, विरासत और भविष्य की फाइनल जंग सरीखा है. तीखे जुबानी हमले अब पर्सनल हो गए हैं, हर कदम राजनीतिक इतिहास में दर्ज होने वाला है. इस सियासी तूफान के सेंटर में हैं पीएम नरेंद्र मोदी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी. आइए समझते हैं कि इन 4 नेताओं के लिए दांव पर क्या-क्या है?

पीएम मोदी की लोकप्रियता पर असर!

बिहार में 6 और 11 नवंबर को होने वाले वोटिंग के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के प्रचार अभियान की कमान खुद संभाली है, जैसे कोई कप्तान अपनी टीम को एक महत्वपूर्ण मैच में ले जा रहा हो. पीएण मोदी पूरी ताकत से बीजेपी-जदयू-लोजपा(रामविलास) और आरएलएम गठबंधन को आगे बढ़ा रहे हैं. पीएम मोदी एनडीए को महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद बिहार में एक और बड़ी जीत दिलाना चाहते हैं. इस चुनाव में उनका मुख्य लक्ष्य न केवल जीत है, बल्कि बिहार की राजनीति में बीजेपी को सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना भी है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

क्या दांव पर है?

बिहार विधानसभा चुनाव में जीत पीएम मोदी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की पकड़ मजबूत करने में काफी मदद करेगी. अगर एनडीए जीतता है, तो बीजेपी बिहार के शासन पर कंट्रोल कर सकेगी. वहीं, हार से विपक्षी एकता मजबूत होगी और आने वाले सालों में मोदी सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है.

राहुल गांधी की एक और सियासी परीक्षा

बिहार चुनाव राहुल गांधी के लिए अपनी राजनीतिक ताकत और सक्रिय प्रचार को नतीजों में बदलने की क्षमता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है. महागठबंधन के बैनर तले राजद और अन्य सहयोगियों के साथ उनका गठबंधन इस मुकाबले को सबसे नजदीकी बना रहा है.

दांव पर क्या है?

बिहार में जीत से कांग्रेस की खोई जमीन वापस मिलेगी और वह एक मजबूत राष्ट्रीय विपक्षी नेता के रूप में राहुल गांधी की क्षमता को साबित करेगी. अगर, नतीजे पक्ष में नहीं आते हैं, तो यह धारणा और गहरी होगी कि कांग्रेस बिहार में अपनी असर खो रही है, जो पार्टी के भीतर राहुल गांधी नेतृत्व को लेकर नए हलचल पैदा कर सकता है.

नीतीश कुमार का अंतिम सियासी अध्याय?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सियासी जीवन की सबसे निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं. बढ़ती बेरोज़गारी, खराब स्वास्थ्य सेवाओं और पलायन जैसे प्रमुख मुद्दों पर मतदाताओं को संतुष्ट न कर पाना उनकी पिछली उपलब्धियों को धूमिल कर सकता है. अगर एनडीए हारता है, तो यह एक युग का अंत होगा और गठबंधन में जदयू के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े होंगे.

​यह भी पढ़ें: अब मतदान के बाद ही! बिहार चुनाव में एग्जिट पोल पर निर्वाचन आयोग ने लगाई पाबंदी

तेजस्वी यादव पर वंशवाद का बोझ

लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के लिए बिहार चुनाव 2025 काफी महत्वपूर्ण है. राजद नेता तेजस्वी यादव खुद को बदलाव और एक नए तरह के नेतृत्व के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जो उनके पिता लालू प्रसाद यादव की लंबी छाया से परे खड़ा हो सकता है. अगर, बिहार चुनाव में जीत यह साबित करेगी कि लालू की अनुपस्थिति में भी राजद बिहार की राजनीति पर कब्जा कर सकता है. वहीं, हार न केवल तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता को कमजोर करेगी बल्कि गठबंधन के भीतर असंतोष को भी बढ़ाएगी. जिसकी वजह से धीरे-धीरे उनकी सियासी साख कम हो सकती है.

यह भी पढ़ें: चुनाव ड्यूटी पर ASI ने तीसरी मंजिल से युवक को फेंका, समस्तीपुर में भड़का बवाल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!