'बिहार चुनाव में मिलेगा गलत राजनीति को जवाब', गजेन्द्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर प्रहार

Gajendra Singh Shekhawat on Congress: अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कला न सिर्फ हमें एक दूसरे के साथ, बल्कि पूरे विश्व को हमसे जोड़ती है. प्रदर्शनी में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू भी मौजूद रहीं. गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो कला गायब हो रही है, उसे वापस लाने के लिए ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी. इसके लिए मैं समस्त कला जगत की ओर से दिल से आभार व्यक्त करता हूं.

उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण कदम हमारे कलाकारों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, जिन्हें आज पुरस्कृत किया जाएगा, मैं उन सभी को बधाई देता हूं. आज देश का प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री की सोच के साथ जुड़ा है और जल्द ही प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना सच होगा. शेखावत ने आगे कहा कि अभी हम सेवा पर्व बना रहे हैं. राष्ट्रपति ने स्वयं यहां आकर हमारे कलाकारों का जो उत्साह वर्धन किया है, उसके लिए मैं पूरे कला जगत की ओर से राष्ट्रपति का धन्यवाद देता हूं.

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के नेता देश में गलत तरह से राजनीति कर रहे हैं. जब सब जान चुके हैं, बिहार चुनाव में इसका जवाब उनको मिल जाएगा. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की 'बिहार अधिकार यात्रा' के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम मोदी की दिवंगत माता के खिलाफ कथित अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुझे लगता है कि यह देश की राजनीति में एक दुर्भाग्यपूर्ण शुरुआत है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की है. मैंने पहले भी कहा है कि लोकतंत्र में ऐसी बातों की कोई जगह नहीं है. देश की जनता इन सब बातों को बहुत गंभीरता से देखती है, और लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे पर जवाब देने का सबसे सही तरीका वोट की ताकत है.

-आईएएनएस

