'...लालू यादव फ्रस्ट्रेशन में हैं', महागठबंधन में सीट बंटवारे पर गिरिराज सिंह ने कसा तंज

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से सभी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं, तो वहीं NDA में सीट शेयरिंग को लेकर आज और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. एक दो दिन में सीटों पर फाइनल बातचीत कर मुहर लगाने की तैयारी है. बीजेपी की ओर से सहयोगी दलों के नेताओं को पटना में ही रहने को कहा गया है. बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद प्रधान और प्रभारी विनोद तावड़े थोड़ी देर में पटना पहुंचने वाले हैं.

पटना में सीट शेयरिंग का ऐलान संभव

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन पटना में मौजूद है. वहीं, RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा आज शाम दिल्ली से पटना लौटेंगे. LJP(R) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और चुनाव प्रभारी अरुण भारती भी बिहार में हैं. खगड़िया के अपने कार्यक्रम से आज शाम वे वापस लौटेंगे. इसके बाद पटना में ही सीट शेयरिंग का ऐलान संभव माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Bihar Chunav 2025: कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज, कई मुद्दों पर चर्चा संभव

Add Zee News as a Preferred Source

'लालू यादव फ्रस्ट्रेशन में हैं'

वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एनडीए सीट बंटवारे को लेकर कहा एनडीए का नेतृत्व चेहरा नीतीश कुमार है. सब कुछ ठीक-ठाक है, जल्द ही सीट बंटवारे का फैसला सबके सामने आ जाएगा. कांग्रेस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा है तेजस्वी, राजद के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे महागठबंधन के नहीं. इस बात से लालू यादव फ्रस्ट्रेशन में हैं. महागठबंधन में नेतृत्व भी तय नहीं हुआ है, एनडीए का नेतृत्व और नियत और नीति तय है.