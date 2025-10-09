Advertisement
Bihar Chunav 2025: महागठबंधन में JMM को कितनी सीटें मिलेंगी? सुप्रियो भट्टाचार्य ने कर दिया खुलासा

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं. सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ घंटे में यह स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी. इस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में झुनझुना पकड़ने का काम करेगी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:28 AM IST

JMM On Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है और सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में कूद रहे हैं. इस बार बिहार के चुनाव में JMM भी नजर बनाए हुए है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब पूरे दम खम के साथ चुनाव में कूदने की रणनीति तैयार कर चुकी है. हालांकि, सीट शेयरिंग का फार्मूला जल्द ही तय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मजबूती के साथ चुनाव लड़ने और जीतने के दावे तेज हो गई है. इस मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं. जहां तक रही झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने वाली सीट की बात तो आने वाले कुछ घंटे में यह स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी. लेकिन इतना साफ है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी.

उधर, भारतीय जनता पार्टी ने जेएमएम के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि राजद के नेता के लिए झारखंड शब्द अछूत है. उसकी पार्टी को कैसे आखिर बिहार में अपने घटक दल में शामिल किया जा रहा है. आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता राजद के आगे पीछे हो रहे हैं. इससे यह पता चलता है कि उनके मान सम्मान और स्वाभिमान के स्तर क्या है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में झुनझुना पकड़ने का काम करेगी, लेकिन बिहार की जनता सुशासन पर मोहर लगाएगी.

ये भी पढ़ें- Bihar Election 2025 Live: कल से शुरू होगा नामांकन, NDA-महागठबंधन में नहीं हो सकी सीट शेयरिंग, LJPR की पटना में आज अहम बैठक

बीजेपी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेंगे और उसे दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूती से बीजेपी बेचैन और हताश हो गई है. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बिहार की जनता ने बदलाव के संकेत दे दिए हैं.

