Bihar Chunav 2025: चुनावी घोषणा के बाद आया आईएएनएस-मैटराइज सर्वे, नीतीश कुमार CM की पहली पसंद, NDA को बढ़त के संकेत

Bihar Chunav 2025 IANS Matriz Survey: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐलान कर दिया. चुनाव आयोग के अनुसार, इस बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे. पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा. इसके बाद दूसरे चरण में शेष 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी और इसी दिन नतीजे भी घोषित होंगे.

चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही आईएएनएस-मैटराइज का सर्वे भी सामने आया है. इस सर्वे में जनता की राय के आधार पर गठबंधन, पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा और चुनावी मुद्दों पर आंकड़े जुटाए गए. सर्वे के अनुसार, इस बार भी एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

सर्वे में जब नीतीश सरकार के कामकाज पर राय पूछी गई, तो 42 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे बेहद संतुष्ट हैं. 31 प्रतिशत जनता ने उनके काम को संतोषजनक बताया. हालांकि, 23 प्रतिशत लोग सरकार से असंतुष्ट भी नजर आए. 4 प्रतिशत लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी.

मुख्यमंत्री पद की पसंद को लेकर किए गए सर्वे में नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा समर्थन मिला. 42 प्रतिशत जनता ने उन्हें अपनी पहली पसंद बताया. 20 साल से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है. तेजस्वी यादव को 15 प्रतिशत और प्रशांत किशोर को 9 प्रतिशत लोगों ने पसंदीदा चेहरा माना. वहीं चिराग पासवान को 8 प्रतिशत, सम्राट चौधरी को 3 प्रतिशत और उपेंद्र कुशवाहा व गिरिराज सिंह को 1-1 प्रतिशत समर्थन मिला.

सर्वे में यह भी पूछा गया कि अगर आज मुख्यमंत्री चुनना हो तो किसे चुना जाएगा. इस सवाल पर 16 प्रतिशत लोगों ने तेजस्वी यादव का नाम लिया. 13 प्रतिशत ने प्रशांत किशोर को और 12 प्रतिशत ने चिराग पासवान को पसंद किया. सम्राट चौधरी को 5 प्रतिशत, संतोष कुमार सुमन को 3 प्रतिशत और मुकेश सहनी को 1 प्रतिशत समर्थन मिला. वहीं 12 प्रतिशत लोगों ने किसी भी चेहरे को पसंद नहीं किया.

सर्वे में एक और अहम सवाल कानून व्यवस्था को लेकर था. इसमें 72 प्रतिशत लोगों ने माना कि नीतीश कुमार की सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर रही है. वहीं लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की कानून व्यवस्था को केवल 10

प्रतिशत लोगों ने अच्छा बताया. यह आंकड़ा साफ करता है कि जनता अब भी शासन-प्रशासन में नीतीश कुमार पर भरोसा करती है.

इनपुट- आईएएनएस

