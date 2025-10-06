Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2950521
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: चुनावी घोषणा के बाद आया आईएएनएस-मैटराइज सर्वे, नीतीश कुमार CM की पहली पसंद, NDA को बढ़त के संकेत

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. आईएएनएस-मैटराइज के सर्वे में एनडीए को एक बार फिर जीत की भविष्यवाणी की गई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Oct 06, 2025, 06:54 PM IST

Trending Photos

आईएएनएस-मैटराइज सर्वे
आईएएनएस-मैटराइज सर्वे

Bihar Chunav 2025 IANS Matriz Survey: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐलान कर दिया. चुनाव आयोग के अनुसार, इस बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे. पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा. इसके बाद दूसरे चरण में शेष 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी और इसी दिन नतीजे भी घोषित होंगे.

चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही आईएएनएस-मैटराइज का सर्वे भी सामने आया है. इस सर्वे में जनता की राय के आधार पर गठबंधन, पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा और चुनावी मुद्दों पर आंकड़े जुटाए गए. सर्वे के अनुसार, इस बार भी एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

सर्वे में जब नीतीश सरकार के कामकाज पर राय पूछी गई, तो 42 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे बेहद संतुष्ट हैं. 31 प्रतिशत जनता ने उनके काम को संतोषजनक बताया. हालांकि, 23 प्रतिशत लोग सरकार से असंतुष्ट भी नजर आए. 4 प्रतिशत लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री पद की पसंद को लेकर किए गए सर्वे में नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा समर्थन मिला. 42 प्रतिशत जनता ने उन्हें अपनी पहली पसंद बताया. 20 साल से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है. तेजस्वी यादव को 15 प्रतिशत और प्रशांत किशोर को 9 प्रतिशत लोगों ने पसंदीदा चेहरा माना. वहीं चिराग पासवान को 8 प्रतिशत, सम्राट चौधरी को 3 प्रतिशत और उपेंद्र कुशवाहा व गिरिराज सिंह को 1-1 प्रतिशत समर्थन मिला.

सर्वे में यह भी पूछा गया कि अगर आज मुख्यमंत्री चुनना हो तो किसे चुना जाएगा. इस सवाल पर 16 प्रतिशत लोगों ने तेजस्वी यादव का नाम लिया. 13 प्रतिशत ने प्रशांत किशोर को और 12 प्रतिशत ने चिराग पासवान को पसंद किया. सम्राट चौधरी को 5 प्रतिशत, संतोष कुमार सुमन को 3 प्रतिशत और मुकेश सहनी को 1 प्रतिशत समर्थन मिला. वहीं 12 प्रतिशत लोगों ने किसी भी चेहरे को पसंद नहीं किया.

सर्वे में एक और अहम सवाल कानून व्यवस्था को लेकर था. इसमें 72 प्रतिशत लोगों ने माना कि नीतीश कुमार की सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर रही है. वहीं लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की कानून व्यवस्था को केवल 10 
प्रतिशत लोगों ने अच्छा बताया. यह आंकड़ा साफ करता है कि जनता अब भी शासन-प्रशासन में नीतीश कुमार पर भरोसा करती है.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- पहले चरण की सभी 121 सीटें यहां देखिए, जानें आपकी विधानसभा में कब पड़ेंगे वोट?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Sahebganj Vidhan Sabha Seat
साहेबगंज विधानसभा में पुल, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधा चुनावी मुद्दे
bihar chunav 2025
पहले चरण की सभी 121 सीटें यहां देखिए, जानें आपकी विधानसभा में कब पड़ेंगे वोट?
bihar chunav 2025
Bihar Chunav Date: नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल में 6 नवंबर को पड़ेंगे वोट
bihar chunav 2025
औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर के लोग कब दे सकेंगे वोट, जानें यहां
Bihar Election 2025
दूसरे चरण में इन 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, क्या आपकी विधानसभा का नाम भी है शामिल
bihar chunav 2025
पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई में मतदान का डेट यहां जानें
bihar chunav 2025
पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढी, मधुबनी, सुपौल, अररिया में 6 नवंबर को वोट
bihar chunav 2025
बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज में जानें कब होगा मतदान
bihar chunav 2025
बक्सर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और भोजपुर में 6 नवंबर को पड़ेंगे वोट
bihar chunav 2025
मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, दरभंगा और समस्तीपुर में 6 नवंबर को होंगे मतदान
;