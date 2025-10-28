Advertisement
महागठबंधन आज खोलेगा अपने वादों का पिटारा, इन मुद्दों पर हो सकता है बड़ा फोकस

Bihar Chunav 2025: बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है. जिसे लेकर सभी पार्टियां अपने-अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है. इस बीच आज इंडिया गठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करने वाला है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 28, 2025, 12:16 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें अब नजदीक आ रही है. ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियों का एक नया दौर शुरू होने वाला है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव प्रचार शुरू करने से एक दिन पहले INDIA गठबंधन आज अपना घोषणापत्र जारी करने वाला है. राज्य में छठ पूजा को लेकर एक दिन शांति देखने को मिली, जो आज सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ समाप्त हो गई. CM नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और तेजस्वी यादव सहित अधिकांश नेताओं ने अपने घरों पर परिवारों के साथ इस त्यौहार को मनाया.

घोषणापत्र जारी करेगा INDIA गठबंधन
INDIA गठबंधन आज (28 अक्टूबर) अपना साझा घोषणापत्र जारी करने वाला है. घोषणापत्र के जरिए खास फोकस हर घर नौकरी का वादा, महिलाओं को 2500/माह, हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्र, 200 यूनिट/माह बिजली फ्री, 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500/माह और स्वरोजगार के लिए 5 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन जैसे अन्य विषयों के शामिल होने की संभावना है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार (29 अक्टूबर) से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं, इससे ठीक एक दिन पहले महागठबंधन घोषणा पत्र जारी करेगा. बिहार की जनता के साथ अन्य राजनीतिक दल भी इसी इतंजार में हैं कि राहुल-तेजस्वी आखिर किन-किन चीजों का ऐलान करने वाले हैं. 

राहुल गांधी की चुनावी सभा
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार में चुनावी सभा करने वाले हैं. वे मुजफ्फरपुर और दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा संबोधित करेंगे. इस दौरान उनके साथ RJD नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल रहेंगे. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग दो चरणों में होने वाली है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होने वाला है. वहीं, मतगणना 14 नवंबर को होगी, चुनाव परिणाम इसी दिन घोषित किए जाएंगे. 

